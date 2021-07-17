Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون قوّتمزله لمعهِٔ إخلاصڭ دستورلرينى و حقيقى إخلاصڭ سرّينى مابيْنمزده و بربريمزه قارشى إستعمال ايتمك، وجوب درجه‌سنه گلمش. Nurdan Katreler Bütün kuvvetimizle Lem’a-i İhlâsın düsturlarını ve hakikî ihlâsın sırrını mabeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek, vücub derecesine gelmiş. Şuâlar, s. 431

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