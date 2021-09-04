Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رحمتڭ بر أهمّيتلى قسمى رزقدر كه، رحمانه رزّاق معناسى ويريلير. Nurdan Katreler Rahmetin bir ehemmiyetli kısmı rızıktır ki Rahman’a Rezzak manası verilir. Şuâlar, s. 531

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