Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نور، بو دنياده بر معنوى جهنّمى ضلالتده گوسترديگى گبى، ايمانده دخى بو دنياده معنوى بر جنّت بولونديغنى إثبات ايدييور. Nurdan Katreler Risale-i Nur, bu dünyada bir manevî Cehennemi dalâlette gösterdiği gibi, imanda dahi bu dünyada manevî bir Cennet bulunduğunu ispat ediyor. Şuâlar, s. 583

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