Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اونڭ معرفتى اولمازسه، علوم أوهامه تحوّل ايدر، حكمتلر علّت و بلالره تبدّل ايدر، وجود عدمه إنقلاب ايدر. Nurdan Katreler Onun marifeti olmazsa, ulûm evhama tahavvül eder, hikmetler illet ve belâlara tebeddül eder, vücud ademe inkılâb eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 97

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