Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هيچ بر شيئى اوڭا تعبّد ايده‌جك بر درجه‌ده كندڭدن بيوك ظن ايتمه. هم سن كنديڭى هيچ بر شيدن تكبّر ايده‌جك درجه‌ده بيوك طوتمه. Nurdan Katreler Hiçbir şeyi ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Mesnevî-i Nuriye, s. 134

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