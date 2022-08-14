Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فنونڭ إتّفاقيله و علومڭ شهادتيله، خلقت شجره‌سنڭ أڭ مكمّل ميوه‌سى إنساندر. و مخلوقات ايچنده أڭ أهمّيتلى إنساندر. Nurdan Katreler Fünunun ittifakıyla ve ulûmun şehadetiyle, hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır. Ve mahlûkat içinde en ehemmiyetli insandır. Mesnevî-i Nuriye, s. 135

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