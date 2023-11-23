Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حكمتِ إلٰهيه بتون أشياده أڭ گوزل بر نظام تشكيل ايتمشدر. بو نظام، أشياده‌كى موازنهِٔ عموميه‌نڭ محافظه‌سنه خدمت ايدر. Nurdan Katreler Hikmet-i İlâhiye bütün eşyada en güzel bir nizam teşkil etmiştir. Bu nizam, eşyadaki muvazene-i umumiyenin muhafazasına hizmet eder. İşaratü'l-İcaz, s. 151

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