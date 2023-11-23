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23 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Nurdan Katreler

23 Kasım 2023, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

حكمتِ إلٰهيه بتون أشياده أڭ گوزل بر نظام تشكيل ايتمشدر. بو نظام، أشياده‌كى موازنهِٔ عموميه‌نڭ محافظه‌سنه خدمت ايدر.

Nurdan Katreler

Hikmet-i İlâhiye bütün eşyada en güzel bir nizam teşkil etmiştir. Bu nizam, eşyadaki muvazene-i umumiyenin muhafazasına hizmet eder.

İşaratü'l-İcaz, s. 151

 

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