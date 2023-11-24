Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر طبقهِٔ هوائيه‌ده منتشر بخارِ مائينڭ ذرّه‌لرينه إرادهِٔ إلٰهيه أمر ايتديگى وقت، او ذرّه‌لر هر طرفدن "لبّيك" دييه‌رك طوپلانمغه باشلارلر. Nurdan Katreler Tabaka-i havaiyede münteşir buhar-ı mâînin zerrelerine irade-i İlâhiye emrettiği vakit, o zerreler her taraftan “Lebbeyk!” diyerek toplanmaya başlarlar. İşaratü'l-İcaz, s. 152

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