Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تأثير قدرتڭدر؛ أسباب ايسه، قدرتڭ نظرِ ظاهريده امورِ خسيسه ايله مباشرتى گورونمه‌مسي ايچون وضع ايديلمش پرده‌لردر. Nurdan Katreler Tesir Kudret’indir; esbab ise, Kudret’in nazar-ı zâhirîde umûr-u hasîse ile mübaşereti görünmemesi için vaz’ edilmiş perdelerdir. İşaratü'l-İcaz, s. 162

Okunma Sayısı: 119

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.