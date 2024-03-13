Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات بر ذرّه‌يى بر كره گبى ياپار. أصحابِ حياتڭ هر بريسى، “عالم بنمدر” دييه‌بيلير، آرالرنده مزاحمه و مناقشه ده اولماز. Nurdan Katreler Hayat bir zerreyi bir küre gibi yapar. Ashab-ı hayatın her birisi, “Âlem benimdir” diyebilir, aralarında müzaheme ve münakaşa da olmaz. İşaratü'l-İcaz, s. 268

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