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6 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Nurdan Katreler

06 Nisan 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

ماضى إستقبالڭ آيينه‌سيدر؛ إستقبالده وجوده گله‌جك ايجادلر، ماضيده قورولان أساس و تمللر اوزرينه بنا ايديلير.

Nurdan Katreler

Mazi istikbalin âyinesidir; istikbalde vücuda gelecek icadlar, mazide kurulan esas ve temeller üzerine bina edilir.

İşaratü'l-İcaz, s. 298

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