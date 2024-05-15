Çorum eski belediye başkanına ziyaret

İki dönem Çorum Belediye Başkanlığı yapan Turan Atlamaz’ı Yeni Asya okuyucuları olarak ziyaret ettik.

Ankara Hasanoğlan Lisesinde yazarımız Mehmet Çetin ile aynı dönemde okuyan Turan Atlamaz ile istifadeli bir sohbet yapma imkânı bulduk. Şu an emekli olan Turan Atlamaz, muhtelif il ve ilçelerde kaymakamlık ve vali yardımcılığı da yapmıştı. Atlamaz emekli olduktan sonra Çorum’da ikamet etmektedir. Yayınlarımızı takdir eden Turan Atlamaz Beye yayınlarımızdan bir bömününü takdim ettik. Ayrıca yazarımız Mehmet Çetin’in ‘Kader’ konulu kitabını da hediye ettik. Çorum - Erdoğan Dinç

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