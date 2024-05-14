Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onları doğru yola çağıracak olsanız işitmezler. Sen onları bakıyor görürsün; halbuki onlar görmezler. A’raf Suresi: 198 HADİS: Selâmı önce veren kişi, kibirden uzaktır. Camiü’s-Sağir, No: 1734

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