Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ماضى إستقبالڭ آيينه‌سيدر؛ إستقبالده وجوده گله‌جك ايجادلر، ماضيده قورولان أساس و تمللر اوزرينه بنا ايديلير. Nurdan Katreler Mazi istikbalin âyinesidir; istikbalde vücuda gelecek icadlar, mazide kurulan esas ve temeller üzerine bina edilir. İşaratü'l-İcaz, s. 298

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