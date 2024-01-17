İşgalci İsrail’in soykırımına karşı boykot çağrısı

1947’den beri bir soykırım planı çerçevesinde sistematik katliamlara uğratılarak milyonlarcası yurtlarından sürülen, kalanlarsa SİVİL ÖLÜME ve yüksek güvenlikli açık hapishanelerden farksız olan Batı Şeria ve Gazze’de açlık, yoksulluk ve yoksunlukla boğuşmaya mahkûm edilen Filistin halkının mücadelesi haklı, meşru ve insanidir.

16 yıldır boykot sonucu; hastane, okul, elektrik, sağlıklı içme suyu, okul gibi gereksinimlerden iki milyonu aşkın insanın yaşadığı Gazze’de, maalesef var olan kötü yaşam şartları İşgalci Siyonist İsrail’in (İSİ) son saldırılarıyla tamamen yaşanmaz hale getirilip, insansızlaştırma amaçlandı.

İSİ’nin 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde öldürülenlerin sayısı; kadın, çocuk ağırlıklı olmak üzere 20 bini aşmış bulunuyor. Bütün dünyanın gözü önünde Siyonist İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde, evlere, camilere, hastanelere, haber merkezlerine ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullara yönelik bombardımanlarını pervasızca sürdürüyor. Masum insanların sığınabilecekleri hiçbir güvenli alan bırakılmayacak şekilde Gazze kimyasal dâhil her türlü saldırı ile cansızlaştırılıp Siyonistlere yeni yerleşim alanları açma, yeni işgal toprakları yaratma amacı ile soykırımlar planlı bir şekilde devam ettiriliyor. Başta ABD, BM ve İslam Ülkeleri olarak bütün dünya bu SOYKIRIMI sadece izlemek ile yetinmeyi sürdürüyor. Ama bizlere umut olacak, güzel olan şeylerde meydana gelmedi değil. Dünya halkları bu SOYKIRIMI görüp organize oldular. Gazze ve Filistin halkı için dünya genelinde Siyonist İsrail markaları ve destekleyici firma ürünleri BOYKOT edilerek, halk yürüyüşleri ile bu SOYKIRIM ve Gazze İşgalini kabul etmeyeceklerini hem kendi hükümetlerine hem de İSİ’ye duyurmayı başardılar.

İşgalciler ya da despotizm ile yönetimlerini devam ettirmek isteyen güçler; gerçek, doğru ve bağımsız haber kaynaklarını susturup hâkim güç medyasına alan açmak amaçlı haber merkezlerini ve gazetecileri susturmayı amaçlamaları şaşırtıcı değildir. İSİ’de hedeflerine muhabirleri de koydu. Gazetecileri Koruma Komitesi’ne göre, 7 Ekim’den bu yana 56’sı Filistinli, dördü İsrailli ve üçü Lübnanlı olmak üzere en az 63 gazeteci çatışmalarda öldürüldü.

İnsani değerlere önem veren bireyler olarak bizler;

-Siyonist İşgalci İsrail’in saldırılarını SOYKIRIM olarak değerlendiriyoruz.

-Var olan saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz.

-Gazze ve işgal edilen topraklar Filistinlilerindir. SOYKIRIMLA amaçlanan Gazze’nin işgalini ve insansızlaştırılmasını kabul etmiyoruz.

-Halkını boykota çağırırken, Siyonist İşgalci İsrail ile ticaretlerini artıran başta Türkiye hükümeti olmak üzere bütün dünyayı resmi BOYKOTA davet ediyoruz.

-Güney Afrika gibi dünya ülkelerini ‘’İşgalci İsrail hükümetini Gazze’deki Filistin halkına soykırım yapmakla suçlayıp, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na dava açtı’’ resmi eylemlere davet ediyoruz.