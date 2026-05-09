Geçen haftalarda “Ezan” filminin hikâyesinin başlangıcını yapmıştık ve tretmanını oluşturmuştuk. Bu hafta tretmanın nasıl senaryo haline geldiğini anlatmaya çalışacağız.

Tretmanda ana karakterlerden bahsettiğimiz halde detaylı oyuncu kadrosunu oluşturmamıştık. Hatırlarsak ilk sahne kahvehanenin önünde geçmişti, Deli İsmet ve kahveciden bahsetmiştik. İkinci sahne ise bir takvim yaprağı ile başlıyordu. Burada uzun bir düşünce sürecim oldu. Hangi sahne ilk sahne olsun diye... Son kararım kahvehane önü idi. Tretmanın ilk sahnesinin senaryosunu yazarken konuşan bir kişiye daha ihtiyaç oldu. Bu sahne için 1. Müşteri’yi dahil ettim.

Tretmandaki ilk sahnenin senaryosunu yazarken aşağıdaki gibi oldu. "Kahvehanenin önü, kahvehaneye Deli İsmet gelir eski bir elbise giymiştir, şalvarının cepleri ve elinde taşlar vardır. Kahveci endişeyle Deli İsmet’e bakar.”

“DIŞ MEKÂN- KAHVEHANE ÖNÜ- GÜNDÜZ

Kahvenin önünde masalar vardır, masada oturanlar çay içmekte, sohbet etmektedirler... Uzaktan Deli İsmet görünür. Yamalı bir şalvar ve gömlek giymiştir. Elinde taşlar vardır. Şalvarının cepleri taşla doludur. Kahvenin önüne gelip yüksek bir yere oturup etrafı seyreder. Ocağın başındaki kahveci, Deli İsmet'i görüp dışarıya çıkar.

Kahveci: Bu deli gene bir delilik yapmasa bari.

Masada oturanlar önce kahveciye, sonra da Deli İsmet’e bakarlar.

Kahveci: İsmet gel oralet iç benden...

Deli İsmet omuzlarını kaldırır.

Kahveci: Gel len... Üç şekerli oralet...

Deli İsmet: Dört şekerli isterim...

Kahveci: Gel tamam dört şekerli...

Deli İsmet gelip boş bir masaya oturur.

1. Müşteri: Ülen İsmet elindeki o taş neyin nesi?

Deli İsmet: İmamı taşlayacağım. Kafasını kıracağım...”

İlk olarak olayın geçtiği yer ve zamanının belirtilmesi gerekmektedir. Dışarıda, kahvenin önünde ve gündüz geçen bir olaydır.

Bu sahnede Deli İsmet, kahveci, 1. Müşteri konuştu. Fakat konuşmadığı halde sahnede görünüp çay veya kahve içen bir kalabalığın olması gerekmektedir. İleriki sahnelerin birinde 2. Müşteri konuşacağı için 1. ve 2. Müşterinin aynı masada oturmasını yönetmen sağlar. Diğer masalarda kaç kişi olacağına yine yönetmen karar verir ve onları oturtturur. Kahvecinin söylediği ilk replik kahvede oturanların duyacağı, Deli İsmet'in duymayacağı bir tonda olmalıdır.

Tretmandan senaryoya geçiş güzergâhına gelecek hafta devam edelim…