"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Keşke ‘adalet’te önde olsaydık!

Faruk ÇAKIR
09 Mayıs 2026, Cumartesi
Paris merkezli uluslararası bir kuruluş olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yayımladığı Mart 2026 dönemi tüketici fiyat endeksi bilgileri, enerji fiyatlarındaki sert yükselişin küresel enflasyon görünümünü yeniden yukarı çevirdiğini ortaya koymuşu.

OECD, Türkiye’nin de kurucu üye olduğu dünya genelinde ekonomik olarak gelişmiş ve yüksek gelir sevyesiine sahip 38 ülkeyi kapsayan bir hükümetlerarası kuruluş. İşte bu kuruluşun hazırladığı rapora göre OECD ülkelerinin büyük bölümünde enflasyon yeniden yükseliş eğilimine girmiş. 

Türkiye, Mart ayında enflasyon oranındaki sınırlı gerilemeye rağmen OECD ülkeleri içinde en yüksek enflasyona sahip ekonomiler arasında yer almış. Raporda Türkiye’ye ilişkin dikkat çeken noktalardan biri enerji fiyatları olmuş. OECD’nin Aralık 2019’dan Mart 2026’ya kadar olan dönemi kapsayan kümülatif enflasyon hesabına göre Türkiye’de fiyatlar genel düzeyindeki toplam artış yüzde 777,8’e ulaşmış. Bu oran OECD ülkeleri arasında en yüksek seviye olarak kayıtlara geçmiş. (karar.com, 7 Mayıs 2026)

Çoğu zaman ifade edildiği üzere gerek savaşlar ve gerekse diğer sebeplerle yaşanan ekonomik kriz bütün ülkeleri tesiri altına alıyor. Ancak rakamların da gösterdiği üzere bu olumsuz etki en çok ülkemizde görülüyor. Gerek İran ve gerekse Ukrayna savaşları ya da Filistin’de yaşanan hadiseler dünya ekonomisini doğrudan ya da dolaylı olarak etkiliyor. Dikkat çeken konu, ülkemizin diğer ülkelerden daha fazla etkilenmiş olmasıdır. Niçin OECD ülkeleri arasında en yüksek etkilenme bizde olsun? Aralık 2019’dan Mart 2026’ya kadar olan dönemdeki enflasyon hesabına göre Türkiye’de fiyatlardaki toplam artışın yüzde 777,8’e ulaşmış olmasının suçu ve kabahati sadece “dış etkiler”le açıklanabilir mi? Türkiye’yi bu kadar zorlayan “dış şartlar” niçin başka ülkeleri bu nispette etkilemiyor?

Keşke enflasyon rakamlarında değil de “hak, hukuk ve adalet” rakamlarında ve seviyesinde “dünya lideri” olabilseydik. İnanın “adalet” sahasında lider olmak paraya da ihtiyaç duymaz. Bunun için iyi kanunlar ve bu kanunları iyi yorumlayıp uygulayacak olan bir sistem yeterlidir. 

Aynı günlerde kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre cezaevlerinde kapasite üzerinde insan bulunuyor. Bu duruma dikkat çeken bir açıklamada, “Koğuşları değil, adaleti büyütmek zorundasınız” denilmiş. 

Evet Türkiye adaleti büyütmek, “hak, hukuk ve adalet” noktasında dünyaya örnek olmak mecburiyetindedir. İnanın bu noktadaki öncülük ve liderlik, ekonomik zenginliğe ulaşmaktan çok daha kolay, çok daha gereklidir.

Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sessiz kalmak zulmü büyütür

    Uysal’dan bayrak provokasyonuna tepki

    Yaşlı nüfus sofrasından kısıyor - Her 5 kişiden biri gıdadan kısıyor

    AİHM’in son kararı iç hukuku bağlar

    İki aktivist İsrail’in elinde

    Bu bir pandemi başlangıcı değil

    Koğuşları değil, adaleti büyütün

    ABD Başkanı Trump: Her an anlaşabiliriz

    ABD vatandaşı İspanya'dan sığınma istedi

    "ABD hükümeti, son derece tehlikeli bir yol seçti. Küba'da katliamla sonuçlanabilir"

    Turkuaz Camii dualarla açıldı

    Riyad, hava sahasının saldırı amaçlı kullanılmasına izin vermeyecek

    Yeni Asya, Manisa Kitap Fuarı’nda

    Rusya ilan ettiği geçici ateşkese rağmen saldırıları sürdürüyor

    Endonezya'da yanardağ patlaması: 3 dağcı öldü,10 dağcıdan da haber alınamıyor

    Afyonkarahisar kitap günleri başladı

    Bayram tatiline zam gölgesi

    Yapay zekâ, notları düşürdü

    Huzurevinde yaş sınırı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AİHM’in son kararı iç hukuku bağlar
    Genel

    Sessiz kalmak zulmü büyütür
    Genel

    Uysal’dan bayrak provokasyonuna tepki
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yaşlı nüfus sofrasından kısıyor - Her 5 kişiden biri gıdadan kısıyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.