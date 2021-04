Kur’an’ın taklidi mümkün değildir

KUR’ÂN’IN MU’CİZELİĞİ - Hazırlayan: Mehmet Erbaş

Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerinde ve kelimelerinde harikulâde bir intizam görülüyor. İnsan fikrinin böyle ifadeleri ortaya koyması mümkün değildir. Kur’ân ifadelerindeki akıcılık ve güzelliğini insanların taklit edebilmesi mümkün değildir.

“-Sümme enzele aleyküm mimba’dil ğammi emeneten nüasen yeğşa taifeten minküm- “Sonra Allah, bu kederin altından size bir emniyet, bir uyku verdi de, içinizden iman etmiş olanları o uyku salıverdi…” (Al-i İmran Sûresi. 154) İşte şu âyette bütün heca harfleri mevcuttur. Bak ki, sakil ve ağır bütün aksam-ı huruf beraber olduğu halde, selasetini (akıcılığını) bozmamış; mütesanid bir nağme-i fesahat katmış. Hem şu mu’cizelik parıltısına dikkat et ki, heca harflerinden ya ile elif en hafif harf birbirine kalbolduğu için iki kardeş gibi her birisi yirmi bir kere tekrarı var.

Mim ile nun birbirinin kardeşi yerine geçtiği için her birisi otuz üç defa zikredilmiştir. Sad, sin, şın mahreççe, sıfatça ve savtça kardeş oldukları için her biri üç defa; ayın, ğayın kardeş oldukları halde ayın daha hafif, altı defa, ğayın sıkleti (ağırlığı) için yarısı olarak üç defa zikredilmiştir. Tı, zı, zel, ze mahreççe, sıfatça, sesçe kardeş oldukları için, her birisi ikişer defa; lam ve elif ile beraber ikisi lameelif suretinde ittihat ettikleri ve elif, lamelif suretinde hissesi lam’ın yarısıdır. Onun için lam kırk iki defa, elif onun yarısı olarak yirmi bir defa zikredilmiştir. Hemze, he ile mahreççe kardeş oldukları için, hemze on üç; he bir derece daha hafif olduğu için on dört defa, kaf, fe kef kardeş oldukları için kaf’ın bir noktası fazla olduğu için, kaf on; fe dokuz, kef dokuz, be dokuz, te on iki –te nin derecesi üç olduğu için on iki defa- zikredilmiştir. Lam ra’nın kardeşidir, fakat ebced hesabıyla ra iki yüz, lam otuzdur; altı derece yukarı çıktığı için altı derece aşağı düşmüştür. Hem ra telâffuzca tekerrür ettiğinden sakil olup, yalnız altı defa zikredilmiştir. Cim, ha, peltek se, dat sıkletleri (ağırlıkları) ve bazı cihat-ı münasebeti için birer defa zikredilmiştir. Ha, vav’dan ve hemze’den dört derece yukarı, hafif elif’ten daha sakil (ağır) olduğu için on yedi defa – sakil hemzede’den dört derece yukarı, hafif elif’ten dört derece aşağı- zikredilmiştir.