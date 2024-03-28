ŞİİR

Dünyamıza geldin sen Nurs Köyü’nden, Çocukken ders aldın âlimlerden, Zekânla takdir gördün herkesten, Bu asrın Bedi’si oldun üstadım. Van’da nice talebe yetiştirdin, Bitlis’te Vatanı müdafa ettin, Rus komutana izzeti gösterdin. Esarette de ders verdin üstadım. Rusya’dan kaçıp İstanbul’a geldin, İşgalci İngiliz’e başkaldırdın, Kuvay-ı Milliye’ye destek verdin, Cesareti sende gördük üstadım. Medresetüz-zehra idi hayalin, Dünya namına bir şey sevmedin, Makam ve mevkileri geri çevirdin, Gönüller sultanı oldun üstadım. Doğudan seni sürdüler batıya, Sanki unutulacaktın güya, Nurun temeli atıldı Barla’ya, Bize ne güzel ders verdin üstadım. Yasaklar seni asla yıldırmadı, Nurlar gizliden gizliye yayıldı, İmana muhtaçlar nurlara daldı, Minnet sana, şükran sana üstadım. Sözler, Mektubat, Şualar, Lem’alar, Okundukça kalpte imanlar artar, Akıl, kalp ve ruhlar feyiz alırlar, Risale-i Nur’u sevdik üstadım. Zübeyir, Sungur, Bayram tüm Abiler, Hepsi cesur fedakâr talebeler, Severek senin izinden gittiler, Asrımızda rehber oldun üstadım, Mahkemeler seni yıldırmadı, İhlâslı talebelerin çoğaldı, Hizmetlerin her tarafa yayıldı. Gayretini örnek aldık üstadım. Davandan asla taviz vermedin, Vazifemiz müsbet hareket dedin, Menfi harekete asla girmedin, Nurlu yolunu çok sevdik üstadım.

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