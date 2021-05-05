Kur’ân’ın üslûbundaki güzellikler: DÖRDÜNCÜ NÜKTE-İ BELÂGAT

KUR’ÂN’IN MU’CİZELİĞİ - Hazırlayan: Mehmet Erbaş

DÖRDÜNCÜ NÜKTE-İ BELÂGAT

Nükte: İnce manalı söz, anlaşılan manada.

Belâgat: Yerinde uygun söz söyleme sanatı.

Kur’ân, kâh olur mahlûkat-ı İlâhiyeyi (Allah’ın yarattığı varlıkları) bir tertiple (sırayla), zikreder, sonra o mahlûkat içinde bir nizam (uygunluk), bir mizan (ölçü) olduğunu ve onun semereleri olduğunu göstermekle güya bir şeffafiyet (şeffaf şeyler, saydam olanlar), bir parlaklık veriyor ki, sonra o ayine misal tertibinden (düzenlenmesinden), cilvesi bulunan esma-i İlâhiyeyi (İlâhî isimleri) gösteriyor. Güya o mahlûkat-ı mezkûre (zikredilen mahlûklar), elfazdır (kelimelerdir); şu esma isimler), o manaları yahut o meyvelerin çekirdekleri yahut hulâsalarıdırlar (neticeleridirler).

Meselâ, “And olsun ki Biz insanı çamurun özünden yarattık. –Sonra onu sağlam ve korunmuş olan anne rahmine bir damla su olarak yerleştirdik. –Sonra o su damlasını pıhtılaşmış bir kan olarak yarattık. O pıhtılaşmış kanı bir parça et olarak yarattık. Kemiklere de et giydirdik. Sonra da onu bambaşka bir yaratılışla inşa ettik. Yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan Allah’ın şanı ne yücedir!” (Mü’minun Sûresi: 12-14)

İşte, Kur’ân, hilkat-i insanın (insanın yaratılışının) o acip, garip, bedi. (güzel), muntazam, mevzun (dengeli) etvarını (tavırlarını) öyle ayna-misal bir tarzda zikredip tertip ediyor ki, “Yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan Allah’ın şanı ne yücedir!” (Mü’minun Sûresi: 14) içinde kendi kendine görünüyor. Hatta vahyin bir kâtibi şu âyeti yazarken, daha şu kelime gelmezden evvel, şu kelimeyi söylemiştir. “Acaba bana da mı vahiy gelmiş?” zannında bulunmuş. Hâlbuki evvelki kelâmın kemal-i nizam (mükemmel uygunluğu) ve şeffafiyetidir ve insicamıdır (düzgünlüğü) ki, o kelâm gelmeden kendini göstermiştir.