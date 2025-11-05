Bu tepki örnek olsun

İsrail insanlık nezdinde hak ettiği tepkiyi ve itirazı almış olsaydı; çılgınlığını ve hukuk tanımamayı bu dereceye kadar yükseltebilir miydi?

Gerçi dünyanın her yerindeki insaflı insanlar İsrail zulmüne karşı itiraz edip Gazze’ye sahip çıktı ve çıkıyor. Ancak bu tepki ve itirazlar devlet liderleri seviyesinde aynı karşılığı bulmuyor. Düşünün ki Almanya’da bile binlerce insan neredeyse her hafta meydanları doldurup İsrail’i kınarken; aynı ülkenin idarecileri her fırsatta İsrail lehinde ve onu koruyan çerçevede açıklamalar yapıyorlar. Çoğu ülkedeki idareciler, vatandaşlarının sesine kulak vermiş olsa İsrail çok daha önceden ‘uluslar arası hukuk çizgisi’ne çekilemez miydi?

Başta siyasetçiler olmak üzere bütün dünyaya örnek olabilecek haklı bir itiraz ve tepki, New York Times (NYT) gazetesine yazılarıyla destek verenlerden geldi. İlgili habere göre New York Times gazetesinin “Görüş” bölümünde yazarlık yapan 300’den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, gazetenin haber merkezinin Filistin karşıtı önyargılar da dahil 3 şartı yerine getirmediği sürece yazı yazmayacaklarını açıklamışlar. Açıklamada, “Gazze’deki Filistinliler evlerine dönerken ve İsrail’in iki yıldır sürdürdüğü hava saldırıları, katliamlar ve açlıkla yaşattığı yıkımın etkileri devam ederken, Batı olarak bizim sorumluluğumuz, suç ortağı kurumları bu suçlardan sorumlu tutmaktır. Silâh üreticileri kadar medya da savaş makinesinin bir parçasıdır ve savaşı mümkün kılan ve sürdüren cezasızlık ve bağnazlığı üretir” ifadelerine yer verilmiş.

Gerçeklerin nasıl tersyüz edildiği de aynı açıklamada dile getirilip şöyle denilmiş: “(Gazete) İsrailli yetkililerin, düpedüz yalanlarını yeniden yayımlamış, İsrail Konsolosluğunun ve İsrail yanlısı lobi gruplarının isteği üzerine haberleri gizlemiş veya değiştirmiş, muhabirlerine ‘katliam,’ ‘etnik temizlik’ ve ‘işgal edilmiş toprak’ gibi terimlerden kaçınmaları talimatını verdiği...”

300 yazar taleplerini de şöyle sıralamış: “(Gazetenin) Haber merkezi, Filistin karşıtı önyargıları gözden geçirmeli ve Filistin haberciliği için yeni editoryal standartlar geliştirmeli (...) ve Yayın Kurulunun, ABD’nin İsrail’e silah ambargosu uygulamasını talep etmeli.” (www.aa.com.tr, 29 Ekim 2025)

Düşünün ki dünyaca meşhur bir gazete İsrail yanlısı lobi gruplarının isteği üzerine Gazze ile ilgili (İsrail aleyhindeki) haberleri gizlemiş veya değiştirmiş, muhabirlerine ‘katliam’, ‘etnik temizlik’ ve ‘işgal edilmiş toprak’ gibi terimleri kullanmaması için talimat vermiş.

İlgili gazetenin tavrı ne kadar yanlış ise; bu yanlışa cesaretle itiraz eden 300 yazarın tepkisi de o kadar doğru ve alkışlanacak bir itirazdır. Herkese, hepimize ve dünyaya örnek olsun...