"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Bu tepki örnek olsun

Faruk ÇAKIR
05 Kasım 2025, Çarşamba
İsrail insanlık nezdinde hak ettiği tepkiyi ve itirazı almış olsaydı; çılgınlığını ve hukuk tanımamayı bu dereceye kadar yükseltebilir miydi?

Gerçi dünyanın her yerindeki insaflı insanlar İsrail zulmüne karşı itiraz edip Gazze’ye sahip çıktı ve çıkıyor. Ancak bu tepki ve itirazlar devlet liderleri seviyesinde aynı karşılığı bulmuyor. Düşünün ki Almanya’da bile binlerce insan neredeyse her hafta meydanları doldurup İsrail’i kınarken; aynı ülkenin idarecileri her fırsatta İsrail lehinde ve onu koruyan çerçevede açıklamalar yapıyorlar. Çoğu ülkedeki idareciler, vatandaşlarının sesine kulak vermiş olsa İsrail çok daha önceden ‘uluslar arası hukuk çizgisi’ne çekilemez miydi?

Başta siyasetçiler olmak üzere bütün dünyaya örnek olabilecek haklı bir itiraz ve tepki, New York Times (NYT) gazetesine yazılarıyla destek verenlerden geldi. İlgili habere göre New York Times gazetesinin “Görüş” bölümünde yazarlık yapan 300’den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, gazetenin haber merkezinin Filistin karşıtı önyargılar da dahil 3 şartı yerine getirmediği sürece yazı yazmayacaklarını açıklamışlar. Açıklamada, “Gazze’deki Filistinliler evlerine dönerken ve İsrail’in iki yıldır sürdürdüğü hava saldırıları, katliamlar ve açlıkla yaşattığı yıkımın etkileri devam ederken, Batı olarak bizim sorumluluğumuz, suç ortağı kurumları bu suçlardan sorumlu tutmaktır. Silâh üreticileri kadar medya da savaş makinesinin bir parçasıdır ve savaşı mümkün kılan ve sürdüren cezasızlık ve bağnazlığı üretir” ifadelerine yer verilmiş.

Gerçeklerin nasıl tersyüz edildiği de aynı açıklamada dile getirilip şöyle denilmiş: “(Gazete) İsrailli yetkililerin, düpedüz yalanlarını yeniden yayımlamış, İsrail Konsolosluğunun ve İsrail yanlısı lobi gruplarının isteği üzerine haberleri gizlemiş veya değiştirmiş, muhabirlerine ‘katliam,’ ‘etnik temizlik’ ve ‘işgal edilmiş toprak’ gibi terimlerden kaçınmaları talimatını verdiği...” 

300 yazar taleplerini de şöyle sıralamış: “(Gazetenin) Haber merkezi, Filistin karşıtı önyargıları gözden geçirmeli ve Filistin haberciliği için yeni editoryal standartlar geliştirmeli (...) ve Yayın Kurulunun, ABD’nin İsrail’e silah ambargosu uygulamasını talep etmeli.” (www.aa.com.tr, 29 Ekim 2025)

Düşünün ki dünyaca meşhur bir gazete İsrail yanlısı lobi gruplarının isteği üzerine Gazze ile ilgili (İsrail aleyhindeki) haberleri gizlemiş veya değiştirmiş, muhabirlerine ‘katliam’, ‘etnik temizlik’ ve ‘işgal edilmiş toprak’ gibi terimleri kullanmaması için talimat vermiş.

İlgili gazetenin tavrı ne kadar yanlış ise; bu yanlışa cesaretle itiraz eden 300 yazarın tepkisi de o kadar doğru ve alkışlanacak bir itirazdır. Herkese, hepimize ve dünyaya örnek olsun...

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'deki "açlık kuyrukları" hâlâ devam ediyor!

    Norveçli hukukçu Prof. Dr. Zyberi: İsrail'in AB'ye de tazminat ödemesi gerekiyor

    Motosiklet sürücüleri ve yolcuları için 'koruyucu eldiven' zorunluluğu

    Filipinler'de tayfun: 26 kişi öldü

    Asgarî ücret eridi - AKP, ülkeyi 2002’nin bile gerisine götürdü

    İsrail temel besin maddelerinden çok sağlıksız gıdaları Gazze'ye sokuyor

    2026 hac kurası yarın çekilecek

    HDK, Sudan'ın altın rezervlerini de sömürüyor

    Şara 10 Kasım'da Washington'ı ziyaret edecek

    Hindistan ''en ağır haberleşme uydusunu" fırlattı

    Sudan Doktorlar Ağı: Çocuk hastanesini de bombalayan HDK, ihlallerine yeni bir suç daha ekledi!

    Petro: ABD, Orta Doğu'da gerçekten barış istiyorsa, ilk adım olarak Filistin'i tanımalı

    Dünyaca ünlü şarkıcıdan milyarderlere çağrı: Paranızı bağışlayın!

    İslâm dünyasına yatırım çağrısı

    Hedeflenen enflasyon %16, harç zammı oranı % 25.5

    Büyükelçi ne demek istedi?

    Rakamlar inandırıcı değil - TÜİK, iktidarı memnun ediyor soframızdan çalıyor

    Emeklilikte yeni dönem başlıyor

    7 kişiden biri sosyal yardıma muhtaç

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.