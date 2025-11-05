Hz. Nuh, Cudi ve tufan (1)

Nuh Peygamberin gemisinin üzerinde durduğu dağ ile ilgili müfessirler, bilim insanları, araştırmacılar, yazarlar dünyanın değişik ülkelerinde konferanslar, toplantılar tertiplemişler.

Değişik coğrafyalardaki bazı dağları işaret etmişler, Nuh peygamberin kabrinin bulunduğu yer ile ilgilide yine dünyanın birçok kasaba ve şehirlerini işaret etmişler. Bu müfessir ve bilim insanları tarihe ciltlerle kitap kayıtlarını düşmüşler. Lakin şu bir gerçek ki işaret edilen yer ve mekanların hepsi hakkında müfessirlerin ve tarihçilerin farklı görüşleri vardır.

Cizreli Şeyh Seyda’nın torunu, Şeyh Muhammed Nurullah’ın mahdumu âlim Muhammed İrşad Seyda’dan Hz. Nuh’un gemisinin durduğu dağ ve kabrini sordum.

Dedi ki: “Dinî ve tarihî kaynaklar bir araya getirilince Cudi’nin bizim Cizre’deki Cudi Dağı olduğu anlaşılır. Kanaatim budur. Çünkü Tufan kıssası ilk defa yazılı metin olarak yaklaşık 6 bin yıl önce Sümer Tabletlerinde geçer. Demek ki Hz. Nuh Sümerlerden önce yaşamıştır. Bazı müfessirler tufanı yerel, bazıları da küresel olarak görür. Bu kısma girmeyeceğim.

Sümerler Cudi ve Cizre’nin de içinde yer aldığı Mezopotamya’da yaşamışlardır. El-Cezire Fırat ve Dicle arasıdır. Bizim Cizre de onun devamıdır.

İlk müfessirlerden İbni Cerir Taberi (839-923m.) İbni Ebî Hatem ve Ebu’ş-Şeyhtabiin olan Mücahit ve Sahabe olan Katade’den rivayetle Cudi’nin El-Cezire’de, Musul’a yakın bir dağ olduğunu söylerler. Kimi müfessirlerde Musul’un kuzeyinde yer aldığını yazar. Cudi ve Cizre Musul’un kuzeyinde yer alır.

Hz. Nuh’un gemisinin üzerinde durduğuna inanılan ve kabrinin veya makamının orada olduğu söylenen diğer yerler şunlardır. Yemen’de bir dağ var, Başkent Sana’nın 30 km kuzeydoğusundadır. Yemenliler geminin orada olduğunu söylerler ve o dağa Cudi Dağı derler. Orada Hz. Nuh’a ait olduğuna inanılan bir mezar da vardır. Hz. Nuh’un tufandan sonra yaşadığına inanılan Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde bir köy. Camilerinin birinde mezarı olduğuna inanılan bir türbe bulunmaktadır, ancak bunu destekleyecek bir kanıt yoktur.

Azerbeycan’ın Nahçıvan şehrinde “Nuh’un Türbesi” olarak adlandırılan bir türbe, onun gömüldüğüne inanılan yerlerden biridir. Ürdün Karak kasabasındaki Hz. Nuh’un türbesi. Mezarı olduğuna inanılan bir türbedir. Ayrıca bazı tefsirlerde Hz. Nuh’un Mekke’deki Mescid-i Haram’a gömüldüğüne dair rivayetlerde nakledilir.

Avrupalılar, Hristiyanlar genel olarak Ararat (Ağrı dağı) derler. Nedeni de Tevrat’ta bu isim geçer. Ararat Urartu halkının dağı demek Urartular o bölgede M.Ö. 860-547 yılları arasında hükmeden ve başkentleri Tuşba (Van) olan bir devlet. Hz. Nuh’un mezarı olarak kabul edilen birçok yer var. Hatta Cizre’de de iki yerde var. Biri Cizre merkezde, diğeri İdil ilçesine bağlı olan Ocaklı (Barıh) köyündedir. Şu bir hakikat ki Hz. Muhammed’in mezarı dışında diğer Peygamberlerin mezar yerleri ihtilaflıdır ve birçok yerde vardır. Bediüzzaman ve diğer büyük âlimlerin ifadesi ile velev ki oralar onların makamı da olsa ziyaret edildiklerinde ruhaniyetleri orada hazır olur, sevap ve istifade hasıl olur.