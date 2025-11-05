Yine “biz yaptık” çarpıtması

İç ve dış gündemin yoğunluğunda Cumhurbaşkanı’nın geçen hafta “Sizi 25 yıl önce ülkemizde bir toplu iğne üretemiyorduk” iddiası, algı operasyonunun vardırıldığı noktayı ortaya koydu. (gazeteler, 29.10.25)

Vakıa şu ki Cumhurbaşkanı, daha önce de Türkiye’de ilk toplu iğne fabrikasının 1951’de 74 yıl önce kurulması ortada iken “Bu ülke toplu iğne üretemiyordu” sözünü sarfetmişti. (gazeteler, 7.8.22)

Aslında Cumhurbaşkanının ‘Sizin hayatınızda sadece mum ve gaz lambası vardı” diyerek elektriğin;17 Mart 2022’de AKP iktidarından 13 yıl önce sağlık kurumlarında kullanılmaya başlanan başta MR, tomografi, ultrasonografi mi vardı? Ambulans yoktu” ifadeleriyle ambulasın ve tıbbî cihazların kendi iktidarlarında hastanelere konulduğunu söylemişti.

Keza 6 Haziran 2018’de, Türkiye’de 70’li yıllardan bu yana yaygın olarak kullanılan buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi ve televizyonun AKP’den önce olmadığını, kendi dönemlerinde üretildiğini ileri sürmüştü.

OTUZ YIL ÖNCE AÇILAN ÜNİVERSİTELER, HAVAALANLARI

Bununla da kalmamış; damadı eski Bakan’ın “Aya dört gidişli, dört gelişli bir otoban yaptık’ desek inanacaklar!” dediği partili seçmenin bir kısmının parti mitinglerinde, grubunda, seçim kampanyalarında, televizyonlarda, nasılsa hâlâ gözü kapalı her söylenene inanan belli bir kitle olduğu rahatlığıyla “bizden önce yoktu, biz yaptık!” çıkışlarıyla bilhassa Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi iktidarlarında inşa edilen, fabrikaların, barajların, havaalanlarının, dev projelerin AKP iktidarında, “tek kişilik hükûmet” döneminde yapıldığını iddia etmişti.

3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelen AKP hükûmetlerinden on yıllar önce açılan birçok okulun, üniversitenin kendi iktidarları döneminde yapıldığı propagandasını yapmıştı.

20 Temmuz 1982’de kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini, 1974 yılında kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni; AKP’den 10 yıl önce açılan Harran, Süleyman Demirel ve Zonguldak Karaelmas üniversitelerini, AKP’den 19 yıl önce 1982’de açılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesini, hatta AKP iktidarından otuz yıl önce 1974’te kurulan Malatya Üniversitesini kurduklarını anlatmıştı.

Yine 1992’de inşa edilip açılan Muş Havalimanı’nı “15 yıl önce Muş’ta havaalanı yapılacak deseler kim inanırdı? Biz yaptık” diyen Cumhurbaşkanı, 28 Nisan 2018’de İzmir mitinginde, “Adnan Menderes Havalimanını yaptık” cümlesiyle 1987’de açılan İzmir Adnan Menderes Havalimanını, 1988’de açılın Adıyaman Havaalanını, 1992’de açılan Muş Havaalanını hatta 1955’te açılan Ankara Esenboğa Havalimanını kendilerinin açtığını söylemişti.

MUGALATA VE CERBEZE İLE…

O denli ki bazı iktidar milletvekilleri, Türkiye’de 4 milyon 422 bin 180 otomobil olmak üzere, 8 milyon 903.843 minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, özel taşıt olduğu tesbitî resmî kayıtlarına karşı bazı iktidar partisi milletvekilleri ve mensupları, “on sekiz yıl önce araba var mıydı?” diye sordular. Başta 1954’te kurulan Türk Traktör olmak üzere bir diziden fazla traktör fabrikasında yüz binlerce traktörün üretildiği gerçeğine karşı “bizden önce bu ülkede traktör üretimi yoktu” masalını okudular.

O denli ki bazıları yanıltmayı “bir dönem bırakın içindeki suyu, bizden önce bardak bile yoktu” saptırmasına vardırdı.

Başkalarının yaptığını “biz yaptık” kara propagandası sürüyor, sürdürülüyor...