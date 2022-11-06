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6 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Bir garip medya açılımı

Mehmet KARA
06 Kasım 2022, Pazar
Seçimler yaklaşırken hükümet bir yandan ekonomiyle ilgili torba kanunlar çıkarırken, bir yandan da “medya açılımı” yapıyor.

Neredeyse 20 yıldır uygulanan, basına ayrımcılık olan akreditasyon uygulamasını kaldırmak(!) adına “Türkiye yüzyılı” toplantısına “bazı muhalif” gazetecileri çağırmıştı.  

Önümüzdeki günlerde yapılacak bir toplantıya da yine “muhalif” dedikleri bazı gazetecileri davet etmişler. İlk toplantıya davet edilen birçok gazeteci toplantıya katılmazken, katılanların çoğunun gazete ya da televizyonda çalışmayan gazetecilerden seçildiği ise dikkat çekti. 

*** 

AKREDİTASYONUN İCADI 

Son “medya açılım”ındaki birçok gariplik gözlerden kaçmadı. Onlardan birkaçını sıralayalım: 

AKP akreditasyonu icat etmeden(!) önce, böyle programlarda gazetelere davetiye gönderilir ve isim istenir, gönderilen o isimlere kart çıkartılırdı. Her gazete ve televizyon, programı izlerdi. Yandaş-muhalif ayrımı yapılmazdı. Ne zaman ki AKP iktidara geldi, kendilerine muhalif gördükleri gazeteleri ve gazetecileri programlarına çağırmamaya başladılar. Cumhurbaşkanlığının uyguladığı akreditasyon zamanla bütün bakanlıklara ve resmî kurumlara kadar indi. Basın kartı olan gazeteciler bile “akredite değilsiniz” denilerek kapıdan geri dönmek zorunda kaldılar.  

(Bir STK’nın toplantısına davet edilmiş ama bakan geleceği için kapıdan dönmüş birisi olarak buna şahidiz. O tarihte basın kartımız da vardı. Şimdi yıllardır yenilenmiyor.) 

Davet edilen gazetecilerin çalıştığı kurumların ya Basın İlan Kurumu’ndan ilan cezası verilen kurumlar ya da gazeteye akreditasyon uygulanırken, o kurumdan birisinin davet edilmesi tezatlık ve ikinci gariplik oldu. 

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MİSAFİR BASIN MENSUBU NE OLA Kİ? 

Üçüncüsü ve en garip olanı da davet edilen gazetecilere ayrılan sandalyelere “misafir basın mensupları” yazılmasıydı. Yani orada bile gazetecilere ayrımcılık yapıldı. Her zaman davetli olan, iktidarı destekleyen gazeteciler “gazeteci” olarak görev yaparken, davet edilen “muhalif gazeteciler”e yapılan böyle bir muamele kimseye garip gelmedi mi? Bu gazeteciler yabancı bir ülkenin gazetecisi mi (kaldı ki onlara bile böyle bir ayrım yapılamaz) ki, böyle bir uygulamaya gidiliyor. Kafada ayrımcılık olunca demek ki, düşünülemiyor.  

Eski AKP milletvekili de olan bir gazetecinin cumhurbaşkanının etkinliğine tek tip gazeteci çağrılmaması, muhalif-yandaş ayrımı yapılmamasını yıllardır söylediğini ifade ederken, iktidara yakın başka bir gazetecinin de “2023 için Türkiye’ye ne vaat ederse etsin bu kadar etkili olmazdı. Muhalif gazetecilerin davet edilmesiyle birlikte stratejinin ilk adımı doğru atıldı. Gömleğin ilk düğmesi doğru iliklendi. Doğruya doğru” demesi gerçeklerin ifadesi oldu. 

Akreditasyonu icat edenlerden, “muhalif” gördükleri gazetecileri çağırıp bu tür bir muamele göstermesinden başka ne beklenebilir ki? 

*** 

AYRIMCILIĞIN KALKTIĞI GÜNLERE…  

Son birkaç olayda görüldü ki, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “akredite gazeteciler” listesi bakanlıklarda da uygulanıyor. Bakanlara kimlerin soru soracağı ve ne soracağı önceden söyleniyor. Bu gazetecilerin dışında soru sormak isteyenlere ricada bulunulup soru sorması engellenmeye çalışıyor. 

Bütün gazetecilerin davet edildiği, muhatabına soru sorabildiği, akreditasyonun (ayrımcılık) kalktığı, muhalif gördükleri gazetecilerin basın kartının yenilendiği, Anayasada yer alan “Basın hürdür sansür edilemez”in uygulandığı günlere ulaşmak ümidiyle..

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