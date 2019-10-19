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19 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İçtimaî hayatımızda muhabbetin önemi

Meral DEMİRDÖĞMEZ
19 Ekim 2019, Cumartesi 01:44
Muhabbet, insanın şahsî ve içtimaî hayatını terakkiye, saadete, istikamete vesile aynı zamanda programlayan bir esas hatta bir düstur diyebiliriz.

İşaratü’l İcaz’da, ibadet bahsinde geçen bir ihtar ile; ”İbadetin ruhu ihlâsdır.” buyuruluyor. İbadetlerin sadece emredildiği için, yani Allah rızası için yapılması beyan ediliyor.

İbadet hükmünde olan muhabbet de Allah rızası için olmalı, aksi halde mecazi olur. Nasıl ki ihlâsın ortası yoktur, ya Allah içindir ya da riyadır. Aynen öyle de muhabbetin de ortası yoktur. Bir kardeşimizi, yüzde 90 seviyorum, yüzde 10 sevmiyorum, demeyiz değil mi? O halde “kişi kardeşini sever, sevmeli” kaidesi düsturumuz olmalı. Olmalı ki şahsî ve içtimaî hayatta terakki ve saadeti elde edebilelim.

İman, bir güneş olarak tasavvur edildiğinde muhabbet, güneşin içtimaî hayata yansımasıdır. Toplumun ferah ve selâmeti, kişiler arasındaki muhabbet ile ölçülebilir. Çünkü muhabbet; imanî, amelî, vicdanî ve halîdir, kavlî ve lisanî değil. Etkisi hayat ve ameldedir, davranışlarda görünür, simada okunur.

Çağımızın manevî tefsiri Risale-i Nur’un da bir düsturu, istinad noktası, müsbet harekettir. Cemiyet bünyesinde muhabbet ve kardeşliği yerleştirir. Kardeşlik ruhunu zedeleyen, muhabbete zıt, samimiyeti öldüren hareketleri reddeder. Çünkü müsbet hareket olmazsa, hakikî muhabbet ve tesanüd tesis edilemez.

“Muhabbete en lâyık şey muhabbettir; ve husûmete en lâyık sıfat husûmettir. Yani hayat-ı içtimaye-i beşeriyeyi temin eden muhabbet ve sevmek sıfatı, en ziyade sevilmeye ve muhabbete lâyıktır.” (Hutbe-i Şamiye)

“Muhabbet, uhuvvet, sevmek, İslâmiyetin mizacıdır, rabıtasıdır.” (Hutbe-i Şamiye)

Bu beyanlardan anlaşıldığı gibi; muhabbet olmazsa, muhabbete vesile olan nuranî ve kuvvetli sebepler hafife alınmış, kıymetten düşürülmüş ve bizi İslâmiyetle bağlayan bağlar koparılmış oluyor. Aynen zincir halkası gibi; o halkadan çıkan, istikameti kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Aşağıda belirtilen cümlelerde, iman ve Kur’ân hizmetinde de muhabbetin ne kadar mühim olduğu, aksinin hizmete zarar verdiği vurgulanır:

“Sakın, sakın! Şimdiye kadar mabeyninizdeki fedakârane uhuvvet ve samimane muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile, bize büyük zarar olur… Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye hizmet-i Kur’âniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde, sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle hakikî fedakârlar birbirine karşı küsmeye değil, belki kemal-i mahfiyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır, muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır.”

Risale-i Nur’a dikkat nazarıyla bakıldığında ihlâs, uhuvvet, tesanüd, muhabbet ve samimiyet hep iç içedir. Demek hizmette de muhabbet elzem ve lüzumludur.

Muhabbet sadece dünya saadetine değil, ahiret saadetine de vesiledir. Muhabbeti ile kâinatın yaratıldığı Efendimiz (asm) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır:

“Allah’ın öyle kulları vardır ki, onlar ne peygamberdir ne şehittir. Ama hem peygamberler hem şehitler onlara gıpta etmektedirler. Kıyamet günü onların Allah katındaki makamları, bu gıptaya sebep olmaktadır.”

Bunun üzerine soruldu: ”O bahtiyar kişiler kimlerdir? “ “Onlar aralarında akraba ve birbirine mal verme konusu olmaksızın, Allah için birbirlerini severler. Allah’a and olsun ki, onların yüzleri nurdur, onlar nur üzerindedirler.”

Bu müjde, muhabbeti hayata geçirmekte bize gayret vermesi gerekmez mi?

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