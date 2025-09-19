"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

“İyi” şeyler yapmak zor mu?

Faruk ÇAKIR
19 Eylül 2025, Cuma
Washington, D.C.

Türkiye’yi idare edenler gerek iş icabı ve gerekse hususî sebeplerle sürekli dünyayı gezip dolaştıkları halde acaba gittikleri yerlerde gördükleri ‘iyi’likleri niçin örnek alıp aynısını “Büyük Türkiye” için yapmazlar?

Bir vesile ile geldiğimiz Amerika’da gördüğümüz ‘güzel şehir’lerin benzerlerini ülkemizde inşa etmek gerçekten zor muydu? Mesele ‘Amerikan hayranlığı’ olarak görülmemeli. Hangi ülke olursa olsun mutlaka orada güzel olan ve örnek alınabilecek işler vardır. İyi ve güzel olmak şartıyla bir ülkenin şehir yapısı, bir başka ülkenin eğitim sistemi, bir başka ülkenin sanayideki başarısı örnek alınabilir. Türkiye’yi idare edenler de mutlaka başka ülkelerden örnekler almışlar, ama ne yazık ki bu örnekler ekseriyetle bizim ‘aile yapımıza’ pek de uymayan örnekler olmuş. 

Misal, Amerika’nın ‘başkenti’ Washington, D.C.’yi ziyaret eden bir idareci oradaki geniş caddeleri, tertibi ve düzeni görüp “Bizde de böyle olsun” demez mi? Diyelim ki bizdeki şehirler eskiden kurulmuş ve sokak ve caddeleri genişletmek teknik olarak imkânsız haldedir. Peki, yeni kurulan yerleşim yerleri ve şehirler acaba dünyada bile örnek olacak şekilde iyi planlanamaz mıydı? Gerek İstanbul ve gerekse başka büyük şehirlerde yeni inşa edilen yerler ve mahalleler iyi planlanıyor m? Ne yazık ki buna ‘evet’ demek mümkün değil. Yine maalesef ki, neredeyse önce evler yapılıyor ve sonra kalan yerlere de sokaklar açılıyor. Bu kadar dünya gerçeklerine uzak bir yapılanma, şehirleşme ve inşa anlayışı olabilir mi? Olmamalı ama oluyor...

Haklı olarak pek çok kararına ve yaptıklarına kızdığımız Amerikalı yöneticilerin vatandaşla iç içe görünmesini de mi görmüyorlar? Şehri ziyaret eden herkes, Amerika Birleşik Devletleri’nin yönetimini yürüten ABD Kongresi’nin ikamet yeri olan “Amerikan Kongre Binası”nın kapısına kadar çok rahatlıkla gidebilir. Kongre binası bir park içerisinde bulunuyor ve etrafında ‘duvar’ örülmemiş. Bizde çoğu devlet kuruluşu, yüksek perde duvarlar ardında hizmet veriyor.

Park demişken Amerika’daki şehirlerin çoğunun parklardan meydana geldiği de söylenebilir. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre meselâ Washington genelinde 683 park ve yeşil alan bulunuyor ve bu alanlar 7.464 dönümlük (30,21 km²) bir alanı, yani toplam yüzölçümünün yaklaşık %20’sini oluşturuyor. Düşünün ki bir şehrin yüzde 20’si park ve yeşil alan... Bu tablo şehrin insanların ihtiyaçlarının dikkate alınarak kuruluğunu göstermez mi?

Elbette mesele yeşil alan ve park meselesi değil. Bunlar sadece bir misal ve hatırlatma. Başka devletlerde ve şehirlerde uygulanan her türlü iyiliği görmek ve onlardan örnek almak akıllı idarecilerin işi olmalı. Bunca yıl dünyayı gezen, gören ve inceleyen idarecilerin bu meselelerle ilgili kararlı adımlar atmaması hakikaten çok garip.

Dünyayı gezen idarecilere “Oralardan bize hangi güzellikleri getirdiniz?” diye sormak icap eder vesselâm...

