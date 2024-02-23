“Kur’ân’ın sönmez ve söndürülemez bir manevi güneş olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim” diye haykıran;

Müthiş yangınlar karşısında, imanları tutuşmuş kalplere ma-i zemzem sunmak için her türlü cefaya göğüs geren;

İman kurtarmak hizmetini, hayatının gayesi edinen;

Bu milletin dünya ve ahiret saadetini temin eden Risale-i Nur eserlerinin neşrine baş koyan Bediüzzaman Hazretlerinin, “matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı gelmiştir veya gelecek gibidir“ (Emirdağ Lahikası) ifadesinden yola çıkan Yeni Asya bir sevdadır.

Risale-i Nurun medyadaki dili, naşir-i efkarı olduğu:

Zorlu geçen her süreçte, haksız ithamlara boyun eğmediği;

Baskı ve zorlamalar karşısında müsbet hareket çizgisinde mücadele ettiği;

Her daim hakkın, hukukun, adaletin yanında olduğu için bir sevdadır Yeni Asya.

Güncel hadiseleri Risale-i Nur penceresinden yorumlayıp, Kur’âni reçeteler sunduğu;

Manşet, makale ve haberleri ile Nur talebelerine yol gösterici olduğu;

İlanatları ile okuyucusunun elem ve sevinçleriyle hemhal olduğu için bir sevdadır Yeni Asya.

Sosyal medya ve her kesime hitap eden dergi ve kitaplar ile iman kurtarma hizmetini devam ettirdiği;

Meşveret sistemine dayalı bir yayın hizmeti yürüttüğü;

Hürriyet ve demokrasinin savunucusu olduğu; Mazlumun yanında, zalimin karşısında durduğu için bir sevdadır Yeni Asya. Hergün, “Ümitvar olunuz.Şu istikbal inkilâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslamın sadâsı olacaktır, “ hakikati ile kalplere ümit saçtığı için bir sevdadır Yeni Asya.

Bu sevda Üstad Hazretlerinin emanetidir, sahip çıkabilme duasıyla, Allah’a emanet olunuz.