Taliban-Rusya anlaşması mı?

Taliban’ın 15 Ağustos 2021’de Kabil’i almasından sonra, Afganistan devletinin devamlılığını sağlayarak, kendisine uluslararası tanınma sağlamaya çalışacağından 13 Kasım 2021 tarihli makalemde bahsetmiştim.

Taliban’ın Afganistan’daki egemenliği hiçbir aktörce resmen tanınmamışken, Ukrayna savaşından dolayı yaptırımlarla karşılaşan Rusya ve uzun süredir ABD’nin ambargosuna maruz kalan İran gibi ülkeler Taliban’ın beliren ekonomik ortakları.

Ekim 2022’nin ilk günlerinde Rusya’nın Taliban’la ekonomik içerikli bir ön anlaşma imzaladığı haberleri yayınlandı. Haberlerin ardından Taliban yönetiminin Ticaret ve Sanayi Bakanı Nurettin Azizi’nin “Afganistan’ın yılda 2,5 milyon ton akaryakıt ve 2 milyon ton buğday satın alacağını” açıklaması ile anlaşma haberleri teyit edilir nitelikte.

Taliban’ın nakit sorunundan dolayı, yapılacak ticaret karşılığında Rusya’nın Afganistan’dan tarım ürünleri alması ve ülkenin zengin doğal kaynaklarına erişim sağlaması muhtemeldir. Çünkü Taliban’ın yapılacak ticaret karşılığında para ödeyemeyeceği kuvvetli ihtimaldir. Afganistan bakır, demir, altın gibi zengin maden yataklarına; birde topraklarında pil, akü ve elektronik sektöründe kullanılan lityum ve kobalt vb. değerli elementlere sahiptir. Hatta dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’in, teknoloji vd. üretimlerinde kullanılmak üzere Afganistan’ın lityum elementine yöneleceğini 24 Ağustos 2021’deki köşemde belirtmiştim.

Şimdi Çin’den sonra Rusya da, Taliban’la imzaladığı ön anlaşmayla Afganistan’ın maden ve değerli elementlerine odaklanıyor. Dünyanın yeşil enerji ihtiyacını lityum ve kobalt elementleri üzerinden sağlanıyor. AB “RePowerEu 2030” stratejisiyle, enerji alanında Rusya’dan bağımsızlaşmaya çalışıyor ve yenilenebilir enerjiyi önceliyor. Rusya’nın ise, Taliban’la vardığı ön anlaşmayla çevre dostu enerjide temel element olan lityum ve kobaltta kontrolü ele geçirmeye girişmesi ihtimallerdendir. Böylece Rusya, AB’ye karşı bir koz kazanacaktır.

Diğer taraftan Rusya’nın, resmen tanımadığı Taliban yönetimi Moskova’nın terör örgütü listesinde bulunuyor. Ancak 15 Ağustos 2021’den önce Taliban yetkililerinin Kremlin ziyaretleri biliniyor. Ayrıca Rusya’nın, Kabil’de Büyükelçisi ve Afganistan Özel Temsilcisi var. Birde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Taliban’ın terör listesinden çıkarılması için kanunlar çerçevesinde yeni tanımlama yapılacağı iddialar arasında. Böylece Rusya’nın Taliban yönetimini “de facto” tanımadan “de jure” yani resmi tanımaya geçeceği düşünülüyor. Belki de Taliban yönetimini ilk resmi tanıyan ülke Rusya olacaktır.

Azizi, aynı zamanda ülkesinin Türkmenistan ve İran’dan da gaz ve petrol aldığını belirtiyor. İran, Taliban’dan kaynaklı terör ve mülteci endişelerini göz önünde bulundurarak komşusu Afganistan’a akaryakıt ihracatına getirilen engelleri kaldırmıştı. Diğer komşu Pakistan da, Afganistan’dan kömür satın alıyor. Zaten Taliban’ın en önemli gelir kaynakları kömürden ve gümrüklerden sağlanıyor.

Türkmenistan doğalgazının Pakistan, Hindistan ve Afganistan’a ulaştırılmasını amaçlayan TAPI boru hattının yapımına 2018’de başlanmış ve 2019’da Türkmenistan bölümü tamamlanmıştır. Türkmen yetkililer, boru hattının Afganistan kısmının da tamamlanması için Kasım 2021’de Taliban’la görüşmelere başlamıştı.

BM’ye göre Afgan halkı kuraklık, sel ve savaşın getirdiği açlıkla mücadele ediyor. Anlaşılıyor ki, Taliban, resmen tanınmasa da kendisine ekonomik çıkış arıyor.