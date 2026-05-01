ŞİİR

1980-1989 yılları arası Salihli’de vazifem esnasında, zaman zaman görüştüğümüz, dualaştığımız; Ege’nin Nur Kahramanı, Hasan Şen Ağabeyin Hakk’a yürüyüşüne... Ağabeyime rahmetler dileyip, geride kalan başta aile fertleri olmak üzere, iman davası yolunda ki tüm kardeşlerimize gülce sabırlar dilek ve dualarımla... Has adamdın biliriz, Allah rahmet eylesin. Sen ki bıraktın gül iz, Allah rahmet eylesin, Nâehiller ne bilsin! Şen idin ismin gibi, Ege’nin nur habibi, Nurların has sahibi, Allah rahmet eylesin, Nâehiller ne bilsin! Haksızlığa kızardın, Gülce şiir yazardın, Ege’de nur pazardın, Allah rahmet eylesin, Nâehiller ne bilsin! Sallanırken denizler, Sen ki bıraktın izler, Şâhidiz buna bizler, Allah rahmet eylesin, Nâehiller ne bilsin! Kader bu, değil yeni, Bilenler bilir seni, Bilirim Hasan Şen’i, Allah rahmet eylesin, Nâehiller ne bilsin! Kimi efe kimi ser, Yiğit idin yiğit er, Ceyhunî rahmet diler, Allah rahmet eylesin, Nâehiller ne bilsin!

