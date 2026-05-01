Kahraman bir Nur müdavimi

1979 yılı okulumuz sağ-sol davalarından dolayı hemen her gün kavga-dövüş sahnelerinin eksik olmadığı bir yıl idi.

Ben de okulumuza ait pansiyonda yatılı kalıyordum. Dövüş ve kavgaların baş müsebbiplerin ekserisi yatılı öğrenciler olduğu için Millî Eğitim Bakanlığı eğitimin selameti adına pansiyonumuzu süresiz kapatınca her birimizi Türkiye’nin değişik pansiyonlu okullarına göndermek üzere elimize resmi bir yazılı belge verildi.

Ben ve Said Aşkın adındaki arkadaşımla pansiyonlu Aydın Lisesine verildik. Mardin’deki Nur talebesi ağabeyler bize İzmir Yeni Asya Bürosunun adresini verdiler. İzmir’e gitmek için uzun bir yolculuğa çıktık. İzmir’e vardığımızda Kemeraltı semtindeki büromuzu sora sora nihayet bulduk. İçeri girip meramımızı anlattık. Sonradan İzmir Yeni Asya Bürosunun temsilcisi olduğunu öğrendiğimiz rahmetli Yusuf Ağabey işaret ettiği sandalyelere Said kardeşle oturduk. Yusuf Ağabey büroyu genç bir kardeşe teslim ederek, "Gelin benimle sizi Hasan Şen’in ofisine götüreyim" dedi ve Hasan Şen Ağabeyi ilk defa Yusuf Ağabeyin refakatinde ofisinden içeriye girince gördüm. Bu arada Mardin’den bizi gönderen ağabeylerin selâmlarını ilettik, ikisi de güler bir yüzle samimane bir şekilde selamları kabul buyurdular.

Yusuf Ağabey müsaade istedi ve tekrar Yeni Asya bürosundaki işine döndü. Hasan Şen Ağabey birkaç sualden sonra ‘Sizi İncirliova’ya gönderiyorum filan kuyumcu kardeşin dükkânına gideceksiniz' dedi ve bizi arabaların kalkacağı yere götürüp yolcu ettikten sonra ofisine geri döndü. İncirliova’daki kuyumcu ağabeyin dükkânına gittik Hasan Şen Ağabeyin bizi gönderdiğini söyledik. İzzet ikram ve sohbetten sonra Aydın arabasının kalkacağı yere geldik kuyumcu ağabey dedi ki "Sizinle Aydın’a geleceğim, orada Necati Can Ağabey var sizi bu ağabeye teslim edip ondan sonra döneceğim." Ve öyle de yaptı. Bu arada yıllar önce Necati Can Ağabeyimiz de daha önce vefat etti. Allah’tan rahmet diliyorum.

Fırsat buldukça bazı Cumartesi-Pazar günleri Hasan Şen Ağabeyi ziyaret için Aydın’dan trene binerdik İzmir’e günü birlik gider gelirdik. Aradan yıllar geçti. Bizim çocuk İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanınca çocuğu okula yerleştirmek ve Hasan Şen Ağabeye teslim etmek için İzmir yolunu tuttuk. Ama nasıl heyecanlıyım, Hasan Şen Ağabeyle yıllar önceki hatıralar tek tek gözlerimin önünden geçiyordu. Nihayet İzmir Kemeraltı semtindeki ofisine intikal ettik ve karşımızda Hasan Şen Ağabey! Eline sarıldım, öpmek istedim, ne mümkün elini öptürmedi o büyük Nur kahramanı. Kendimi tanıttım, hemen hatırladı. Sohbet arasında “Ağabey rahmetli Yusuf Ağabeyi biraz anlatır mısınız?” dediğimde biraz daldı anladım ki Yusuf Ağabeyle olan o mutlu hatıraları hayalhanesinde gözünün önüne getiriyordu. “Emin kardeş, Yusuf Ağabey vefat edinceye kadar gider sorardım, ziyaretlerimizi ihmal etmezdik. Bir defasında dedim ki ‘Yusuf Ağabey ben sana bir akıllı telefon alayım, internet bağlayayım, internete girersin, bir meşguliyetin olur, yalnızsın sıkılıyorsun.’ Yusuf Ağabey bana döndü ve dedi ki “Teşekkür ederim Hasan kardeş teşekkür ederim ama istemem.’”

Yeni Asya çizgisinden asla sapmayan, yönetiminde hizmet eden, her daim Nurun hizmetine koşan Ege’nin Nur kahramanı Hasan Şen Ağabeyimizin vefat haberini aldık. Nurun bir yıldızı daha kaydı. Makamın âlî, mekanın Cennet olsun. Allah seni Cennetiyle müşerref kılsın Hasan Şen Ağabey!