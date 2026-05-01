Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Kur’ân’a vakfedilmiş bir ömür veya Nurcuların Hasan Ağabeyi...

Şükrü BULUT
01 Mayıs 2026, Cuma
O yalnızca İzmirlilerin Hasan Ağabeyi değildi…

1960’ların ortasında başlayan Nur yolculuğu onu hem mazideki ağabeylerle, hem mücahedelerle dolu geçmişteki Risale-i Nur Talebeleriyle ve evlendikten sonra muhterem eşiyle Anadolu’nun garip bırakılmış şehirlerindeki Kur’ân hadimleriyle seksen küsurluk bir ömrün çerçevesine sıkıştırdığından; diyoruz ki Hasan Şen Ağabey Nurcuların Ağabeyisi olarak vazifesini tamamladı…

Bereketli bir ömür… Mücahede dolu bir hayat… İstikametli bir çizgi ve Nur’un matbuattaki ilk süreli yayını Zülfikar’ın İzmir’den dalgalandırılmasından günümüz Yeni Asya’sı arasındaki bütün mecmua ve gazeteleriyle davasını seslendirmiş bir mücahit olarak aramızdan ayrıldı… 12 Mart’ın mahkûm etmeye çalıştığı 54’lüler davasından bu yana aynı cemaatte beraber olduk. Risale-i Nur davasını ihtilâllerle bitirmek isteyen habis ruhlularla mücadelesi esnasında beş defa tevkif edilmesine rağmen, hizmetten bir an bile geri durmadı.

Nurları, geçmişteki birçok ağabeyimiz gibi Peygamber Ocağında tanımış ve eski hayatını Günay’la birlikte defnederek, Hasan olarak Nurlarla yeniden dirilmiş… Münafık deccaliyetin (Neoliberallerin) Kemalistlerin yardımlarıyla gerçekleştirdikleri 12 Eylül’den önce; çoğu askerî kışlaların medrese vazifesi de gördüklerini, Cennete uçmuş ağabeylerin hatıralarından okuyoruz. Mehmet Kutlular gibi… Kemalizm’in henüz münafık dinsiz kimliğiyle bütün kışlaları zabt u rabt altına alamadığı zamanlarda, hayatlarının baharında bu ocağa giren Anadolu çocuklarının burada, okuma-yazma başta olmak üzere;   meslek edindiklerini, Kur’ân öğrendiklerini veya Risalelerle dinlerini öğrenme imkânları bulduklarını, günümüzdeki idarecilerimize anlatmakta zorlanırız.

Neslimizin doğum tarihleri ekseriyetle meçhuldür. Büyüklerimiz yaşımızı yaklaşık olarak ifade ederlerdi. Tek partinin zalimane idaresinde, müstebit memurların meymenetsiz yüzlerini görmek istemeyen ahali, çocuklarının kimliklerini askere yakın, bazen tahsile/okula gidiyorsa veya askere giderken çıkartırlardı. Babalar çoğu kez, bütün çocuklarının  cüzdanlarını bir müracaatla çıkartırlardı ki, buradaki doğum tarihlerinin ekseriyeti yanlıştı. Hasan Ağabey de memurların kendisini iki yaş büyük kaydettiklerini söylermiş.

İzmir’in 1970’li yıllarını yaşayanlar, Hasan Ağabey’in- çoğu Cennete uçmuş- o günün dava arkadaşlarını da bilirler… Halıcı Hüseyin ağabeyler, Necmi İlgenler, İzzettin Özenler, Mustafa Asutaylar, Selahattinler, saatçi Ahmetler ve daha onlarca kahramanlar… Bu kahramanların uğradıkları Fettah Medresesi, Basmane Camiinin arkasındaki sokaktaydı. 

Bekir Ağabey’in de yargılandığı meşhur İzmir Davası’nın Narlıdere’de görülen duruşmalarını takip için, Anadolu’nun şehirlerinden gelen bazı ağabeyleri ilk burada görmüştüm. İstasyona yakın, şehrin kalbinde, ulaşılması kolay bir dershaneydi. Muhtıranın meydana getirdiği patırtı-kütürtü ile satılmıştı. 

Yeni Asya’nın İzmir temsilciliğine Yusuf Öztanzan bakıyordu. Yusuf Ağabey pehlivan yapılı olduğundan “Koca Yusuf” namıyla anılırdı. Hasan Ağabey, bayrağı “Koca Yusuf’tan” devralmıştı.

Gazetemizin yönetiminde birlikte çalıştığımız yıllarda, Avrupa Nur Cemaatinin geleneksel olarak Almanya’da tertipledikleri Bediüzzaman’ı anma programına Kutlular Ağabey ve diğer bazı –şimdi ahiretteler-kahramanlarla teşrif etmişlerdi. Cemaatin organizesiyle Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkeleri ziyaret etmişlerdi…

Hasan Ağabey’i yakından tanımayanlar, onun zengin dünyasının inceliğini bilemezlerdi. Gazetemizde yayınlanan şiirlerini okuyanlar, - Yeni Asya’da kitaplaştırıldı- onun efe duruşunun arkasına saklanmış ince ruhluluğunu mutlaka keşfedebilirler. Davasındaki sebatı, tavizsizliği, Üstadının Nurlarda sınırlarını çizdiği meşrebe sadakati ve tükenmeyen gayretiyle Hasan Şen Ağabey’in, bilhassa Ege’deki Nur Talebelerinin ufkunda yıllarca bayrak gibi dalgalanacağına inanıyoruz. Yalnızca Anadolu’dan değil; Avrupa ve Avustralya başta olmak üzere dünyamızın çok yerlerinden kendisine Fatihaların gönderilmekte olduğunu da biliyoruz.

Ayrılık acısıyla müteellim; başta ablamız, akrabaları ve İzmir’deki dava arkadaşlarına taziyelerimizi arzediyor, ağabeyimizin garik-i rahmet olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.

  • Abdürrezak

    1.05.2026 10:40:13

    Altmış küsur senelik bir hizmetle bezenmiş hayatıyla ebediyete göçtü.

  • Mustafa

    1.05.2026 10:39:37

    Allah rahmet eylesin...Dönemlerinde bildikleri anlayabildikleri kadar ama tam bir sadakat çizgisiyle hizmet etmişlerdi..

  • Bülent Bektaş

    1.05.2026 06:44:37

    Amin Rabbimiz rahmetiyle ve merhametiyle muamele eylesin İnşallah Sağlıklı ve bereketli Cumalar dilerim Şükrü Bey

  • BÜLENT DERVIŞ

    1.05.2026 01:31:56

    Rabbim tüm Ağabey leri ve Hasan Ağabeyimiz i Rahmetiyle muamele etsin. Bizleri de onlara komşu eylesin inşallah

  • Mehmet Türeli

    1.05.2026 00:51:24

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet, üstadı ve saffı evel nur talebesi abilerimize komşu olsun.

  • Hüseyin T

    1.05.2026 00:36:31

    Hasan Ağabey'in ardından yazılan bu satırlar, sadece bir vefat ilanı değil; kaybolmaya yüz tutmuş bir istikamet abidesinin hikâyesi adeta. Onun hayatı, zorlu dönemlerde bile taviz vermeyen bir duruşun, matbuatın kıyısında köşesinde sessizce yanan bir meşalenin ismidir. Özellikle şiirlerindeki ince ruhluluğu duygulandırıcı; efe mertebesindeki dik duruşuyla birleşince insanın içine işliyor. Yurt içi kadar yurt dışından da duaların kendisine ulaşması, ne denli geniş bir gönül coğrafyasına ses olduğunu gösteriyor. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Nur'un davasında onun gibi çınarlara ne kadar çok ihtiyacımız var.

  • İsmail ÖNGEL

    1.05.2026 00:17:07

    İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. “Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz.” (Bakara, 2/156) — Allah rahmet eylesin.. — Mekanı cennet, — Kabri pürnur olsun inşallah.… Nur camiasının ve aile efradının başı sağ olsun…

  • Abdürrahim

    1.05.2026 00:13:20

    Tarih ile Nurhizmetlerinin iç içe anlatılmasını okumak veya dinlemek farklı bir zevk veriyor. Elhamdülillah. Allah razı olsun.

  • Hakan

    1.05.2026 00:07:38

    Ömrüne bereket ve kalemine kuvvet bersin, Rabbim.

