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12 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Risale-i Nur TV kanalı ve önemi

Mustafa Gönüllü
12 Mart 2022, Cumartesi
Risale-i Nur TV adlı Youtube kanalında haftanın her günü belirli saatlerde Risale-i Nur dersleri, bilhassa pazar akşamları müzakereli Risale-i Nur dersleri yapılıyor.

Bir kanal koordinatörü, bir moderatör ve genç yaştaki iki kişinin katılımlarıyla yapılan müzakereli dersler birçok husustan önem teşkil ediyor. Ben de bu derslerin bir katılımcısı olarak Risale-i Nur TV kanalının önemini naçizane beyan etmeye çalışacağım. 

Müzakereli dersler evvelâ müzakereye katılan kişileri geliştirmekte ve onlara sosyal hayatta önemli kazanımlar sağlamaktadır. Umuma açık bir canlı yayına konuk olup orada fikirlerini ifade etmek özellikle bir genç için önemli bir tecrübedir. Gençlerin kendi sosyal çevresinde rahatça söz hakkı alabilmeleri ve öz güvenlerini yüksek tutabilmeleri adına bu mecralar oldukça önemli bir yere sahiptir.

Derslerin hazırlanış aşamasında öncelikle o haftaki dersin konusu belirlenmekte ve müzakere gününe kadar o konuya hazırlanılmaktadır. Böylelikle hem Risale-i Nur ile derinlemesine münasebetler kurulmakta hem de bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan fikirler izleyicilerin istifadelerine sunulmaktadır.

Risale-i Nur TV’nin cemaat adına olmayıp sivil bir oluşum olmasını da dikkatlere sunmak istiyorum çünkü sivil bir yapı olmanın birçok yönden avantajlı olduğunu düşünüyorum. Meselâ müzakereli derslere genç yaşta ve cemaatle yeni yeni irtibat kuran kişiler de katılabildiği için ve bu kişilerin Risale-i Nur mesleğine ve Yeni Asya meşrebine tam aşina olamama durumu olabildiği için meslek ve meşrebe uygun düşmeyen ifadelerin canlı yayında sarf edilebilmesi mümkündür. Bunların cemaate mal edilmemesi adına bu mecranın sivil kalması önemlidir. 

Ayrıca bu husus genç katılımcılar için de bir avantajdır. Çünkü canlı yayına konuk olan bir genç hata yapma korkusuna kapılmadan rahat bir şekilde kendini ifade edebilecektir. Bir yazar abimizin ifadesiyle ‘saçmalama hakkına’ sahip olacaktır. Bunun getirisi olarak da gençlerdeki cevherler açığa çıkacaktır. Çünkü cevherlerin açığa çıkmasının en önemli şartı gençlerin rahatça kendini ifade edebileceği bir ortama sahip olmasıdır.

Risale-i Nur TV kanalının kendi içinde meşveretlerle yürütüldüğünü de ifade etmek isterim. Bu mecradaki dersler cemaatin belli illerdeki meşveret heyetlerinin bilgisi dahilinde yapılmaktadır. Zaten bu sivil mecrayı oluşturan ve katkı veren kişiler de camiamızın içinde yetişen gençlerimiz, ağabeylerimizdir.

Euro Nur TV gibi cemaatimizin meşveret heyetiyle hareket eden ve hata payını minimuma indirmek amacıyla yayınlarında büyük gayretler sarf eden bir mecranın var olması zaten önemli bir gerekliliktir. Ancak Risale-i Nur TV kanalı sivil kalmanın avantajıyla yayınlarını daha sık yapmakta ve adeta bir eğitim merkezi gibi gençleri yetiştirmektedir.

İman ve Kur’ân hizmeti için çalışan kim varsa destek olmak, yardım elini uzatmak bizlerin vazifesi olmalıdır. Dolayısıyla bu hizmette payı olan herkesi tebrik ediyor ve hizmetlerinin devamını temenni ediyorum.

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