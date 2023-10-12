Ders çalışmak üzerine...

Üniversite öğrencileriyle sohbet etmeyi seviyorum.

Genç zihinlerin, kendi bölümlerinin inceliklerini anlatmaları hoş oluyor. Mimarlık, mühendislik, tıp, hukuk gibi çeşitli bölümlerden öğrencilerle belirli aralıklarla görüşüyorum. Bilhassa alanım olması cihetiyle tıp öğrencileriyle sohbet ederken, onların geçeceği yollardan geçmiş olmaktan dolayı onlara çokça tavsiyelerde bulunuyorum.

Geçen gün bir tıp öğrencisibana, bölüm derslerinin slaytlarına çalışmak için bir tablet almayı düşündüğünü söyledi ve bu konudaki fikrimi sordu. Bense ona, elbette bunun için tablet alabileceğini ancak derslere sadece tablet ekranı üzerinden çalışmamasını, ayrıca bir defter tutup ona notlar alarak ve konu slaytlarını yazıcıdan yazdırıp o çıktılar üzerinden de çalışması gerektiğini söyledim.

Elbette teknoloji çağında telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlar ihtiyaç. Günümüzdeki yoğun bilgi akışını, bilhassa tıp fakültesi derslerinin yoğunluğunu düşündüğümüzde, bu derslerin sunularını bir tablete aktarmak ve onun üzerinden çalışmak oldukça mantıklı. Çünkü tüm slaytların çıktısını almak hem kağıt hem para israfı.

Ancak yazarak çalışmanın, yalnızca okuyarak çalışmaktan çok daha etkili olduğu da malum. Hadiste Peygamberimiz (sav), hafızasından şikâyetçi olan bir sahabîye “Sağ elinden yardım iste (yaz)” buyurmuştur. Bu faydadan mahrum kalmamak günümüzde önemli. Her türlü bilginin uçuştuğu günümüzde bilgiler bir kulağımızdan girip diğerinden çıkıyor. Böyle olmaması için, yani bilgileri zihnimizde tutabilmek için tekrar tekrar okumalı ve bir özetini de yazmalıyız.

Otalebe bana, tabletlerin de kalemi olduğunuvebukalem ile tabletlere yazı yazılabildiğinden bahsetti. Evet, bu güzel. Ayrıca onca notu ve kitabı yanında taşımaktansa bir tablet taşımak daha kolay olsa gerek. Ama kağıttan okumanın, kağıda yazmanın tadı da başka. Her neyse, gerçek şu ki, tablete ya da kağıda fark etmez, yazarak ve çizerek çalışmak kişiyi Allah’ın izniyle bir adım öne taşır.

Çizmek dedik, bundan kasıt ders notlarını okurken önemli görülen kısımların altını çizmek. Böylelikle altı çizili kısımlar dikkat çekiyor. Bu, konuyu tekrar ederken bir kolaylık sağlıyor. Ve notları baştan sona okuyarak oluşan vakit kaybının önüne geçiliyor.

Bilgilerin zihinlerde tutulması için çokça tekrar edilmesi gerekir demiştik. Okuyan, okuduğu satırlardan çizen ve nihayetinde bir özet yazan kişi yazdıklarını kolayca tekrar etme fırsatına sahiptir. Ayrıca kendi kaleminden çıkan ve kendi zihninde oluşan notları insan daha kolay tekrar eder ve biiznillah hafızasına alır.

Ders çalışmak ile ilgili bence en önemli nokta ise dersi derste öğrenme hususu. Çevremizden tavsiye olarak çokça duymuşuzdur bunu.“Evet, esassız bir şey, âlemin içinde çabuk yayılmaz.” sırrınca bunda bir hakikat var. Muallimlerimizin hangi noktaların üzerinde durduğunu, hangi noktaların önemli olduğunu anlamak için bu mühim.

Evet, çalışmak, çalışabilmek bir talebe için çok önemli bir husus.Ertelemeden çalışmak; günlük ve düzenli olarak çalışmak; arkadaşlarımızla konuları tekrar ederek, öğrendiklerimizi paylaşarak, kolektif çalışmak; maddeten terakkî etmek, ilmen yükselmek maksadıyla çalışmak ve en mühimi, sadece dünyaya değil, ahirete de çalışmak gerek.Tıpkı“Dünya işlerinizi yoluna koyunuz ve yarın ölecekmiş gibi ahiretinize çalışınız” hadisinde buyurulduğu gibi...