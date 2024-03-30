"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Şu İftar, hem de Sahur Programlarımız…

Orhan Ali YILMAZ
30 Mart 2024, Cumartesi
Televizyon kanallarında yayınlanan şu İftar ve Sahur Programlarını izliyoruz hepimiz, ister istemez, şu devlet kanalları başta olmak üzere diğer bütün tv kanallarında.. şu sâkitâne, hem de sessizce…

Hemen hepsi, şu Kur’ân tilâveti ile başlıyor veya devam ediyor ya da bitiyorlar…

Elbette gayet güzel, hem de istihsan edilecek bir uygulama…

Sonrasında ise, genellikle ya bir “uzman” ya da “akademisyen” veyahut bir “yazar” konuk ediliyor, şu dini bir konu ya da konular üzerinde sohbetler ediliyor…

Konuların içeriğine, şu muhtevasına baktığımızda ise gördüğümüz; çoğunlukla, yaşanılan, hâlihazır şu gündemden ya tamamen kopuk veyahut onun pek uzağında, milletin yaşadığı şu maddî ve de mânevî sıkıntılara tercüman ol(a)mayan, onlara çözüm üret(e)meyen, “tasavvufî” ya da şu “felsefî” ağırlıklı, “kalbî” veyahut “aklî” vurgu ve de tonlamaların “ağır bastığı” muhtevalar genellikle bunlar…

Öyle olunca da, onları izleyen ya da dinleyen pek çok insan, kendi zihninde şunu düşünmeden, hem de iç dünyasında şu soruyu kendine sormadan edemiyor: “Ben, yalnız şu ‘akıldan’ ya da ‘kalpten’ mi ibaretim; hem neden ille de bu ayrılık, neden bu düalizm, neden bu ikilem?..”

Üstâdımız, tam yüz yıl önce, bu “düalizme” bir çözüm önermişti aslında, şu Meşrûtiyet ve de Hürriyet’in başında…

Hem de gâyet veciz, “esaslı” bir çözüm…

“Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünûn-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervâz eder. İftirak ettikleri vakit; birincisinde taassup, ikincisinde hile ve şüphe tevellüd eder…”

Programlarda en çok işlenen konu, “Ramazan Ayı’ının Anlamı ve Önemi” üzerine…

Dikkat ediyorum, Risale-i Nur Külliyâtı’ndan, Üstâdımızdan, hemen hemen hiç iktibas yapılmıyor veya eğer iktibas yapılıyorsa da, her nedense, özellikle, isim ve kaynak belirtmemek, izhar “edilmemek” hususunda, hem konuşmacılar, hem sunucular, hem de şu konuklar tarafından, -sanki, büyük ve de geniş mayınlı bir sahada yürüyorlarmış gibi, sanki her an bir mayına basacaklarmış gibi- çok azamî bir dikkat, bir uyanıklık, hem de “gayret” sarf ediliyor…

Özellikle, “devlet”, hem de “devletleşmiş” şu tv kanallarında…

Hâlbuki, şu konuklar arasında Risale-i Nurlar ile, zamanında pek ciddi haşir-neşir olmuş, o mübarek tezgâhtan geçmiş, o âb-ı hayat kaynağından doyasıya içmiş, hatta hâlen de içmeye devam eden epey de kimselerimiz, şu tanıdıklarımız var…

Bir tanesi de çıkıp diyemiyor ki, “Çağımızın büyük İslâm Âlimi ve Müfessiri Bediüzzaman Said Nursî de, bu mübarek ayla ilgili, gayet ehemmiyetli müstakil bir “Ramazan Risalesi” yazmış ve orada bu konuyla ilgili olarak diyor ki…”

Ama başka “iktibaslar” söz konusu olduğunda, her nedense, özellikle, hem de “ivedilikle”, hem isim, hem eser, hem de kaynak belirtmeyi kendilerine bir maharet, bir hüner, hem de “vazife” addediyorlar…

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emekli maaşı ile yaşamak açlıkla mücadeleye dönüştü

    Milleti kandırmayın, kes ticareti

    Türkiye o acı ilacı içecek

    Akran zorbalığı hakkında uyarı

    Rusya'ya önceden yazılı "terör tehdidi" uyarısı göndermiş

    Filistinli 12 yaşındaki Zekeriya hastane personelinin yardımına koşuyor

    İsrail, 50 bin dönümlük alanı daha işgal etti

    ABD'de gündem tartışmalı gemi kazası

    Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı dava, İsrail'in aleyhine ilerliyor

    Yunanistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

    İsrailli yüzbaşı "Hannibal Protokolü"nü uyguladığını kabul etti

    Belçika, 'Filistin Devleti'ni tanımayı görüşecek

    Bediüzzaman bir âbidedir

    İsveç’ten kovulan alçak provokatör Norveç’e gitti

    Ne yazık ki Gazzeli çocuklar bunu düşünüyor

    Okullar 1 Nisan Pazartesi günü tatil

    Kiliselerden ateşkes çağrısı

    15 günde 81 ton et satışı

    Amerikalılar Gazze’yi destekliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefetin çıtası
    Genel

    Türkiye o acı ilacı içecek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    22 yıldır İsrail’i kim sevindiriyor?
    Ahmet BATTAL

    Dindarlık ve sahte dindarlık
    Genel

    Milleti kandırmayın, kes ticareti
    Eslem Taşdemir

    Ramazanı Bursa camilerinde geçirmek
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu İftar, hem de Sahur Programlarımız…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Emekli maaşı ile yaşamak açlıkla mücadeleye dönüştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.