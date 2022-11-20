"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Ehl-i Beytin yolu niçin çok önemlidir?

Osman KOYUNCU
20 Kasım 2022, Pazar
Allah, kendisini bizlere tanıttırması ve bildirmesi için peygamberler göndermiştir. Âhirzamanda bütün insanlık olgunlaştığı ve dünya bir şehir hükmüne geldiği için bütün insanlık için bir peygamber kâfi geldi.

Zamanla nesillerin değişmesi, şartlara göre bazı değişiklikler meydana çıkarmıştır. Bu durumda dini zamanın şartlarına göre açıklayacak insanlara ihtiyaç duyuldu. Zamanın ilerlemesi ile nasıl ki ilâçlarda, vasıtalarda, ilim dallarında değişmeler ve gelişmeler olmuşsa, aynı şekilde dinin kurallarının yeni nesillere anlatılmasında da bazı değişikliklerin olması zarurîdir.

Çünkü ayetlerin ve hadislerin zamanın şartlarına göre çok çeşitli yorumları olabilir ve yorum yapanların normal bir insan olması hasebiyle onların bazı hatalarının olması da normaldir. O zamanın şartlarında o yorumlar doğru olabilir fakat fen ve diğer ilimlerdeki ilerlemelere paralel olarak yorumlarda değişmeler olması da kaçınılmazdır.

Hak dinler ve peygamberler Hz. İbrahim’in (as) soyundan geldi. Peygamberlere bütün olarak inanırız, aralarında ayrım yapmayız; fakat Hz. Muhammed (asm) Âhirzaman Peygamberi ve son peygamber olması nedeniyle çok önemlidir. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite matematik öğretmenlerinin kapasiteleri elbette birbirinden farklıdır, ama hepsi öğretmendir. Aynen bunun gibi, Hz. İbrahim’in (as) soyundan peygamberler geldiği gibi, Peygamberimizden (asm) sonra da Hz. İbrahim’in (as) mübarek neslindekiler gibi büyük evliyalar gelecektir. Bu nesil Kur’ân’ı ve Hadisleri zamanın şartlarına göre yorumlayacak, yeni izah tarzları getireceklerdir. Yaklaşık bin dört yüz yıldır bu şekilde oldu. Allah, Kur’ân’da çeşitli yerlerde bu mübarek nesle gerekli ehemmiyetin verilmesini öğütlüyor. “Ey peygamber ailesi, Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor.” (Ahzab: 33) “De ki: ‘Ben peygamberlik vazifesini yapmama mukabil ücret istemem. Yalnız Âl-i Beytime sevgi ve muhabbeti isterim.’” (Şûrâ: 23) Peygamberimiz de mealen: “Ben size iki şey bırakıyorum: Kur’ân ve Ehl-i Beytim.” diyor.

Peygamberimiz (asm) kendisinden 30-40 yıl sonra İslâm âleminde büyük fitnelerin çıkmaya başlayacağını Allah’ın izni ile görmüştü. Ümmet içinde çok kanların döküleceğini anlamıştı. Ümmetini, neslinden gelen alimlerin etrafında toplamak arzu etti. Onun için bu kutlu neslin temsilcileri olan Hz. Ali’ye (ra), Hazret-i Fatıma’ya (r.anha), Hazret-i Hasan’a (ra) ve Hazret-i Hüseyin’e (ra) çok ehemmiyet verdi. Bu ehemmiyet yalnız onlar için değildir; bunda Abdülkadir Geylânî ve Bediüzzaman gibi şahsiyetlerin (ks) büyük hissesi vardır. Maalesef bugün İslâm âlemi çoğunlukla bu mübarek nesle gerekli ehemmiyeti vermediğinden ve Ehl-i Beyt’in yolundan tam manasıyla gitmediğinden bu hâle düşmüştür.

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MSB: Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!

    Demokrasinin önünü Millet İttifakı açar

    Cezai yaptırım ile fiyat istikrarı sağlanamaz

    Tokat'taki hastaya şiddet olayına ilişkin gereken yapılacak

    Dünya Kupası heyecanı başlıyor

    'Rusya-Ukrayna savaşı derhal ve tamamen sonlandırılsın'

    Çocukların da gündemi kriz ve yoksulluk

    Cüneyt Çakır kariyerini noktaladı

    6’lı Masa’nın adayı kazanır

    İki kişi daha gözaltına alındı

    Milli Takım Çekya'yı 2-1 yendi

    Sarı yelekliler yeniden sokaklarda

    Patronlara teşvik, işçilere kriz var

    Camide hutbe dinledi

    Dolar borcuna yüzde 10 faiz

    Sağlıkta şiddet dert olmaya devam ediyor

    SMA hastası bebek için kampanya

    İntibak düzenlemesi mutlaka yapılmalı

    350 milyon yıllık galaksi keşfi

    Orta Doğu’da öncelikli mesele: Su

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terörün asıl çözümü
    Genel

    Cezai yaptırım ile fiyat istikrarı sağlanamaz
    Ahmet BATTAL

    Kaygan satıh dindarları da netleştiriyor
    Mehmet KARA

    “Fabrika ayarlarına dönüyor”muş!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Karartma geceleri
    Genel

    MSB: Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!
    Genel

    'Rusya-Ukrayna savaşı derhal ve tamamen sonlandırılsın'
    Misbah ERATİLLA

    Çocuk ve ailenin güç savaşı
    Risale-i Nur'dan

    Anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zarurîdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.