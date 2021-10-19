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19 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Heykele sinek kondu

19 Ekim 2021, Salı
Bu ne yahu, bu milletin sizden çektiği ne böyle? Milletin yüzde birini bile teşkil etmeyen azgın azınlık, her fırsatta milleti rahatsız edip, ortalığı velveleye veriyor.

Kemalizm’le yatıp, kalkan bir iki gazetede gün geçmiyor ki milleti alâkadar etmeyen, ama onlar için bir hayat kaynağı olan haberler olmasın.

“Yok efendim, filân yerdeki heykelin kafasına sinek konmuş. Yok efendim, heykelin başında kuşlar cirit atıyormuş ve heykel temizlenmiyormuş.” Neredeyse, utanmasalar diyecekler ki, “Yağmur yağarken, heykele şemsiye tutulmayıp, ıslanmasına sebeb oluyorlar.”

Yâni, milletin başka işi gücü yok da bununla mı meşgul olacak? Milletin; derdi, gailesi, sıkıntısı başından akıyor. Fakirlik, pahalılık, işsizlik, adaletsizlik, bir de virüs meselesi vesaire... Bir sürü işi varken, bu milletin derdi olmayan işleri zorla millete dertmiş gibi kabul ettirmeye çalışıyorlar.

M. Kemal, İstanbul Sarayburnu’na ilk heykelini diktirmeden evvel, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin fikrini almak için, Üstad Van’a gitmek üzere trene binmek için gittiği Ankara İstasyonu’ndaki son görüşmelerinde sorar: “Molla Said! Heykel meselesindeki fikrin nedir? Ben Sarayburnu’na bir heykelimin dikilmesini istiyorum. Buna ne dersin? Bunun bir fetvasını bulabilir misin?” 

Üstad Said Nursî’ nin, canı buna çok sıkılır ve şöyle cevab verir: “Paşa! Biz sana heykel dikmen için mi yardım ettik? Millet bunun için mi harbetti?... Büyük Kur’ânımızın bütün hücumu heykelleredir. Müslümanın heykelleri camiler, medreseler, hastahaneler, yetimhaneler gibi mâbedler ve hayır müesseseleridir.”

Ondan dolayı, bu milleti, heykellere vs. ye serfürû ettirmeyi bırakın. Şu, köpekleri salıp, taşları bağlayan gibi duran bir hukuksuz kanunun arkasına sığınıp da herkesi demoklesin kılıncı ile tehdit etmeyin. Herkes fikrinde hür olsun. Normal bir insana hakaretin bile hem bizim tarafımızda, hem de kimsenin kabul etmeyeceği gibi bir gerçek var. Hakaret olmadıktan sonra, herkes konuşsun. Milletin yakasını bırakın...

Haaa, sizler tapar derecesinde sevebilirsiniz, tapabilirsiniz de... Ona karışmayız, ama millete zorla dikte ettiremezsiniz. Kısaca, “Lekum dînukum veliye dîn.”

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