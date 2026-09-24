Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O takvâ sahipleri ki, görmedikleri halde ve yalnız başına kaldıkları zamanlarda da Rablerinden korkarlar ve kıyametin dehşetinden ürperirler. Enbiyâ Suresi: 49 HADİS: Asalet takvadır. Şeref tevazudur. Kuvvetli iman tokgözlülüktür. Camiü’s-Sağir, No: 3068

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