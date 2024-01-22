Bu sefer yere sağlam basıyor

Açtığı 7 yeni hizmet noktasıyla satış ve satış sonrası ağını genişletmeye devam eden Chery, Türkiye’nin 30 ilinde 47 yetkili satış ve satış sonrası hizmet noktasına ulaştı. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Hedefimiz, müşterilerimizi daha fazla memnun edebilmek” dedi.

Recep Bozdağ - Yalova

21 yıldır Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı konumundaki otomotiv markalarında Chery, Türkiye'ye ilk girişinden ve pazrdan çıkışından sonra Mart 2023'te Türkiye pazarına yeniden hızlı bir giriş yaptı. Ocak 2024 itibariyle Türkiye’nin her bölgesinde satış ve satış sonrası ağıyla kullanıcılara ulaşan Chery güvenilir hizmetler sunmak adına hedeflerinde ilerliyor. 2023 yılında 40 bin 590 adetlik satışla Çinli otomotiv markaları arasında öne çıkan Chery Türkiye, İstanbul, Çorum, Mardin, Malatya, Van, Balıkesir ve Düzce illerinde açılışını gerçekleştirdiği 7 yeni hizmet noktasıyla beraber Türkiye’nin 30 ilindeki yetkili satış ve satış sonrası hizmet ağını da 47 adede yükseltti. Böylece Chery, Türkiye’deki tüm yetkili satış noktalarında satış sonrası servis hizmeti de sunarak kullanıcılarına tam teşekküllü bir hizmet sağlamak adına adımlar atarken Türkiye'de kalıcı olduklarına dair güçlü işaretler veriyor. Yni Chery yetkili satıcılarının, uzun seneler otomotiv sektöründe öncü ve çoklu otomotiv markalarını bünyesinde barındıran deneyimli yetkili satıcılardan oluşması da dikkat çekiyor.

Satıştan sonrası hizmetimizle de tercih edilmek istiyoruz

Yetkili satıcı ağına katılan 7 yeni yetkili satış noktası ile hizmet ağını genişlettiklerini ifade eden Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Yeni yılla beraber 30 ilimizde bulunan 47 yetkili satıcımızla Türkiye’deki kullanıcılara tüm hizmetlerimizi sunmayı sürdürüyoruz. Hedefimiz, yeni yılda da avantajlı olan 3 SUV modelimizle birlikte Chery’nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu gösterirken, yeni hizmet noktalarımızla birlikte satış ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizi daha fazla memnun ederek yine daha fazla tercih edilen bir marka olmak” dedi. Chery Türkiye, segmentlerinde oldukça iddialı SUV modelleri OMODA 5, TIGGO 7 PRO VE TIGGO 8 PRO modelleriyle hali hazırda showroomlarda bulunuyor.

2023’ün en çok satanı Chery TIGGO 8 PRO

Chery, D-SUV segmentindeki başarılı oyuncusu TIGGO 8 PRO ile küresel çapta olduğu gibi Türkiye pazarında da önemli bir oyuncu. Türkiye pazarına Mart 2023’te giriş yapan marka, henüz bir yılı tamamlamadan satış listelerinde üst sıralarda yerini almayı başardı. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı 2023 yılına ait satış verilerine göre D-SUV'da iddialı olan TIGGO 8 PRO, sadece 9 ayda 14 bin 499 adetlik satışa ulaşarak D-SUV pazarını açık ara lider olarak tamamladı.