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Devir bakım devri

21 Kasım 2021, Pazar 19:05
Sıfır araçta yaşanan tedarik sorunu, bayilerin, 2. el sektöründeki kurumsal firmaların ve bazı galericilerin 2. el araç stoku ile aşırı artan fiyatlar sebebiyle vatandaşlar elindeki otomobillere gözü gibi bakmaya başladı.

RECEP BOZDAĞ - otohavadis@gmail.com

Pandemi sebebiyle büyüyen çip krizi, başta otomotiv ve teknoloji sektörü olmak üzere birçok alanda etkisini hissettirmeyi sürdürüyor. Kriz ile birlikte piyasaya daha az araba sürülmeye başlandı. Pandeminin başlaması ile birlikte araç üretimlerine verilen ara ve ardından başlayan çip krizinin etkisiyle sıfır araç satışlarında stoklar kullanıldı. Stokların tükenmesi ile birlikte tedarik sorunu gündeme gelirken, bu sorunlar sıfır araçların satışında karaborsa oluşumuna sebep oldu. Oluşan karaborsa ise 2.elin sıfır bir araçtan daha pahalıya satılmasına sebep oluyor. 2.el araç piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışları da devam ediyor. 2.el araç fiyatlarında yaşanan fahiş artışlarla vatandaş istediği arabayı alamıyor. Bütün bu sebeplerden araç sahipleri ise elindeki araçlara gözü gibi bakmaya başladı.

BULUNURLUK ZORLAŞTI

Pandemi, sıfır araçlardaki tedarik sorunu, çip krizi, ÖTV matrah düzenlemesi, kur farkı, yoğun talep, sel, deprem gibi tabiat olayları vs. her ne olursa olsun 2. el araç fiyatları artıyor. Özellikle 2022 yılında sıfır araçlardaki tedarik sorununun devam etmesinden ötürü bayiler, 2. el araç firmaları ve galericiler araç stoklamaya başladı. Bu durum hem fiyatları arttırdı hem de bulunurluğu zorlaştırdı. Sabahtan akşama artan fiyatlar, aracının modelini değiştirmek için satan bir çok vatandaşı da pişman etti. Hal böyle olunca sattığı aracın yerine yenisini koyamayan vatandaş, aracını da piyasadan ucuza satmış oluyor.

Markalardan bakım kampanyaları atağı

Otomotiv piyasasında yaşanan bu gelişmeler, markaların kampanya anlayışını da değiştirdi. Sıfır araç bulunurluk krizi ve oldukça dalgalı seyreden döviz kurları nedeniyle otomotiv markaları, sıfır araçlara yönelik ‘sıfır’ faizli, takas destekli ve düşük faizli kredi kampanyaları yerine servis ve bakım kampanyalarına ağırlık vermeye başladı. Bulamadığı sıfır araçları satamayacağı için markalar, müşterilerin ellerindeki araçlarını kriz geçene kadar kullanabilmeleri için birbirinden cazip avantajlar sunan servis ve bakım kampanyaları düzenliyorlar.

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