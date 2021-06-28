EDC’li Duster, Eylül’de geliyor

Türkiye’nin SUV lideri olan Duster, hafif makyajla yeni yüzüne kavuştu. Beklenen otomatik EDC şanzımana kavuşan yeni Duster, teknolojik ve konfor arttıran özellikleriyle Eylül’de Türkiye’de satışa sunulacak.

Konfor, tasarım ve güvenlik özellikleriyle SUV arayanlar için cazip bir seçenek olan Dacia Duster yenileniyor. Türkiye’de Eylül ayında satışa çıkacak olan Duster, beklenen otomatik EDC şanzımanıyla geliyor. 2010 yılından bu yana satışa sunulan Duster, SUV segmentinin dengelerini değiştirdi. Bugüne kadar 1,9 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Duster, 2019 yılından bu yana Avrupa’da perakende SUV satışlarında kendi sınıfının lideri konumunda bulunuyor. Günlük kullanımın yanı sıra outdoor maceralar için de ideal bir araç olan Duster, yeni yüzüyle bu başarısını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Duster ayrıca Türkiye’de de SUV lideri konumunda bulunuyor.

LED ön sinyal farlı İlk Dacia modeli

Renk skalasına yeni “Arizona Turuncuyu” da ekleyen Duster, daha çağdaş bir tasarıma kavuştu. Tasarımdaki değişim, daha gelişmiş bir aerodinamik yapıyla verimliliğe katkı sağlıyor. Yeni Duster, ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıyor. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta dikkati çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar ise farlarla modern bir bütünlük sağlayarak Duster’ın karakterine katkıda bulunuyor. Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor.

İç mekan

Yenİ Duster, tamamen yeni koltuk döşemelerini tüketicilerle buluşturuyor. 70 mm hareket alanına sahip kol dayamasıyla geniş orta konsol tasarımı, iç mekândaki yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Orta konsolda, kapaklı 1,1 litrelik saklama alanına ve arka yolcular için versiyona bağlı olarak iki adet USB şarj soketi bulunuyor. Tüm donanım seviyelerinde, entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor.

Beklenen EDC şanzıman

Yeni Duster’da tüketicilerin merakla beklediği otomatik EDC şanzıman ise TCe 150 HP motorla kombine ediliyor. Yenilenen yüzüyle birlikte bir diğer öne çıkan özellik ise LPG deposunun kapasitesi. ECO-G 100 Hp seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 arttırılarak 49.8 litreye ulaştı.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)