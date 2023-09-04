Elektrikli astra geldi

Türkiye’deki elektrikli model atağına Mokka Elektrik ve Corsa Elektrik ile başlayan Opel, yeni Opel Astra Elektrik ile devam ediyor.

Yeni model, Eylül ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. İlk olarak Haziran ayında online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin TL’lik kaporayla ön siparişleri alınan, 7 farklı renk seçeneği ve Ultimate donanım seviyesiyle Opel Astra Elektrik’in başlangıç fiyatı 1.599.900 TL olarak belirlendi. Tüm Astra versiyonları gibi, cesur ve yalın tasarımına ek olarak performansıyla da dikkat çeken Opel Astra Elektrik, eylül ayına özel olarak, 20.000 TL tutarındaki E-şarj kartı hediyesi gibi avantajlarla satışa sunuluyor. Astra Elektrik’teki elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 Nm tork’a sahip. Birçok elektrikli otomobil 150 km/s ile sınırlıyken, yeni Astra Elektrik 170 km/s maksimum hıza sahip. 0-100 km/s hızlanması ise 9.2 saniye. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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