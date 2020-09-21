LPG’li araçlar da bariyeri aştı

Kapalı otoparklara giriş yasağından dolayı ‘ötekileştirildiğini’ düşünen 4 milyon 770 bin LPG’li araç sahibi, ‘kapalı otopark yönetmeliği’nin değiştirilmesi ile rahatladı.

Türkiye’de üretilen LPG dönüşüm sistemleri sızdırmazlık, dış darbeler ve yangın testleriyle araçları güvence altına alıyor. Buna rağmen LPG’li araç sahipleri her istediği yere park edemiyordu. Uzun yıllardır da ‘kapalı otopark yönetmeliği’nin değiştirilmesi talebinde bulunan trafiğe kayıtlı 4 milyon 770 bin LPG’li araç sahibi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı müjdeli haberle rahatladı. Bakan Kurum, “Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG’li araçlar AVM otoparklarına girebilecek. LPG’ li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM’leri ilân edeceğiz. Otoparklar ‘LPG’li araçlara uygundur’ şekliyle belgelendirilecek” dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan alternative yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, LPG’li araçların AB tarafından belirlenen ‘ECR 67.01’ standardına uygun ekipmanlarla donatıldığını belirtti.

Her durumda valfler gaz akışını kesiyor

LPG dönüşüm sistemlerinde uygulanan ‘ECR 67.01’ standardının güvenlik özelliklerini anlatan Örücü, “LPG’li araçlarda kullanılan ekipmanlar her türlü testten geçirilmiş onaylı ürünlerden oluşmaktadır. Güvenlik ve emniyet katsayıları çok yüksek seviyededir. Tank üzerinde bulunan çoklu valf tanktan gaz çıkışını control eder. Bu çoklu valfin üzerinde, çıkış borularının bir kaza sonucu kopup kırılması sonucunda gaz akışını otomatik olarak durduran aşırı akım valfleri mevcuttur. Ayrıca aracın kontağı kapatıldığında elektrikli bir valf otomatik olarak gaz çıkışını kapatarak güvenliğini sağlamaktadır” dedi.

Jet havalandırmayla sorun çözülüyor

LPG’li araçların sızdırmazlık tedbirlerinin hem montajı gerçekleştiren firmaların yetkili teknik mühendisleri hem de TÜV-TÜRK tarafından kontroledildiğini söyleyen Örücü, “LPG yakıt tanklarının çalışma basıncının çok üzerinde olan 67,5 Bar patlama basıncına uygun olacak şekilde 3 milimetrelik ‘DIN EN 10120’ çelik sac malzemeden üretiliyor” diye konuştu. Örücü, “Jet havalandırma sistemi olarak adlandırılan havalandırma cihazı sayesinde muhtemel bir sızdırma olsa dahi ortam sürekli hava değişimine uğradığından havadaki LPG gazı herhangi bir tehlike teşkil etmiyor. Uygulaması kolay olan bu sistem sayesinde ayrıca kapalı otoparklarda biriken egzoz gazları kolayca tahliye ediliyor. AVM otoparkları gibi araçların sıklıkla hareket ettiği kapalı mekânlarda temiz hava sağlanıyor” dedi.