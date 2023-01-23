Mokka-e’de menzil arttı

Avrupa’nın en çok tercih edilen batarya elektrikli modellerinden biri olan Opel Mokka-e, yeni 54 kWh batarya ile artık 403 kilometreye menzil sunuyor.

Mokka-e, daha önce WLTP normuna göre 327 kilometre gidebiliyordu. Geliştirmeyle modelin menzili yüzde 23 artarken, enerji tüketimi 100 kilometrede 15.2 kWs’e düştü. Mokka Elektrik 115 kW/156 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyor. Mokka-e, 54 kWh batarya 100 kW DC şarj istasyonunda yaklaşık 30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Opel, 2024 yılına kadar her modelinin bir elektrikli versiyonunu piyasaya sunacak. 2028 yılına kadar Opel, Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka haline gelecek.

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