Otomotiv pazarı daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49.57 daralarak 152 bin 456 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49.57 azalarak 152 bin 456 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın aynı döneminde 302 bin 311 adet satış yapılmıştı. Otomobil satışları ise yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48.71 azalarak 120 bin 354 oldu. Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 234 bin 645 adet seviyesindeydi. Hafif ticari araç pazarı da ocak-mayıs döneminde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 52.56 daralarak 32 bin 102'ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde pazar 67 bin 666 olmuştu.

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