Sıfır ÖTV senaryosu

ODMD, ÖTV’NİN KADEMELİ OLARAK DÜŞÜRÜLEREK, 2034’E KADAR SIFIRLANMASI İÇİN HAZIRLADIĞI SİMÜLASYON ÇALIŞMASINI AÇIKLADI. ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Gerçekleştirdiğimiz simülasyona göre, iç pazar satışlarının üçe katlanması, yabancı yatırımın hızlanması ve yaşlı araç parkının ihracata açılmasını hedefliyoruz” dedi.

RECEP BOZDAĞ - İSTANBUL

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2034 yılına kadar kademeli olarak ÖTV’nin sıfırlanması konusundaki bir simülasyon çalışmasını ilgili mercilere sunduklarını belirterek, “Gerçekleştirdiğimiz simülasyona göre kademeli olarak ÖTV oranlarının düşmesiyle birlikte bu rakamı sıfırlayacak bir senaryo çalışıldı. Bu 10-15 yıllık süreçte üretim yatırımı almak gibi teşviklerin hazırlanması üzerine detaylar da devreye girmeli” dedi. Bozkurt, ODMD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce ile birlikte, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında, Kasım ayı otomotiv pazarına ilişkin verilerin paylaşılmasının ardından, hazırladıkları yeni kademeli ÖTV sıfırlama ekosistemi önerisine ve derneğin isim değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozkurt, yaptıkları senaryo çalışmasının uzun vadede, ÖTV’nin sıfırlanmasının ülkeye ve ülke ekonomisine kazandıracağı artıların eksilerinden daha fazla olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

İlgili mercilere sunum yapıldı

Bozkurt, “Bu ekosistemde devletin eksiye geçmediğini görüyoruz. ÖTV’yi azaltıyoruz fakat pazar rakamları artıyor. Böylece gelir azalmıyor. Böyle bir hareketin kişi başı düşen otomobil sayısı 219 adetten 365 adete çıkacaktır. İhracatımızın 2 milyon adedin üzerine ve 30 milyar dolar seviyelerinden 50 milyar doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Bu sistem aynı zamanda yan sanayiyi de harekete geçiriyor. İstihdam yüzde 50 seviyelerinde artarak 750 bin kişiye ulaşabilecektir. Total ekonomiye katkı olarak devletin vazgeçtiğinden daha fazla vergi toplama şansı olacağını ama bunu otomobil üzerindeki fiyattan değil, ihracat geliri gibi total ekosistemde gelir artışı olacaktır. İlgili mercilere sunumlar yapıldı. Üzerinde çalışılmaya değer olarak algılandı. Onlar da bir ekip kurdular, bunu çalışmaya başladılar. ODD olarak tüm sektörü, tüketiciyi herkesi ilgilendiren bu çalışmayı da paylaşmak istedim.” diye konuştu.

Otomotiv üretim üssü olmanın tam zamanı

Özellikle son dönemde Çinli elektrikli araç üreticilerinin Avrupa pazarına giriş yapmakla ilgili önlerindeki en büyük zorlukların başında gümrük tarifeleri ve lojistik yönden uzaklık konuları geldiğini ifade eden Bozkurt, “Aslında Türkiye, Çinli otomobil üreticileri için en uygun üretim üssü olarak öne çıkabilecek fırsatları da barındırıyor. Otomotiv üretim üssü olma şansımız var. Top orada duruyor, vurup gol atma zamanı” dedi.

Bu senaryoda devlet

Dernek olarak ÖTV konusundaki uzun vadeli beklentilerini de aktaran Ali Haydar Bozkurt, şöyle devam etti: “ÖTV’nin kaldırılması talep edenler var. ‘ÖTV olmasaydı ne olurdu?’ deniliyor. Sözde söylemek kolay ama ÖTV’yi 1 günde sıfırlamak kolay değil. ÖTV sisteminden bir gecede kurtulmayı hayal ediyoruz. Fakat devlet için çok önemli bir vergi kaybı olur. Bu bir tespit. Bir talep değil. Milyarlarca lira gelir ediliyor. 1 gecede sıfırlarsak bu kayıp büyük. Bir diğer madde ise mevcut araç envanterinin değeri düşer. Filo şirketleri vb. envanter yöneten şirketlerin elinde 30-40-50 bin araç olduğunu düşünün. 10 bin TL bile düşse bir aracın fiyatı çok büyük zarara uğrayacaktır bu şirketler. Sorumluluk sahibi yaklaşım göstermeliyiz.”

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Kasım’da satışlar yüzde 36.7 artış gösterdi

ODMD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, toplantıda kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı.

ODMD’nin raporuna göre; kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 36.7 artarak 82 bin 311 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Kasım döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 668 bin 063 adet olarak gerçekleşti.