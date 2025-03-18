"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2025 SALI - YIL: 56

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyonu aştı

18 Mart 2025, Salı 15:25
Trafiğe şubatta 136 bin 810 aracın kaydı yapılırken 3 bin 338 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 133 bin 472 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,3 azalarak 136 bin 810'a geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 40,1 artarak 2 bin 382'den 3 bin 338'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, yılın ikinci ayında 133 bin 472 adet artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 32,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre ise yüzde 17,5 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,2, minibüste yüzde 16,8 artarken kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonda yüzde 21,4 geriledi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat sonu itibarıyla 31,6 milyona yaklaştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 29 milyon 142 bin 942'den 31 milyon 596 bin 522'ye yükseldi.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20'sini motosiklet, yüzde 15'ini kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 762 bin 109 taşıttan yüzde 68,3'ü otomobil, yüzde 15,5'i kamyonet, yüzde 8'i motosiklet, yüzde 3,3'ü traktör, yüzde 2,2'si kamyon, yüzde 1,9'u minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 10,4'ünün Renault, yüzde 9,7'sinin Toyota, yüzde 7,6'sının Fiat, yüzde 7,3'ünün Hyundai, yüzde 7,2'sinin Volkswagen, yüzde 4,9'unun Peugeot, yüzde 4,3'ünün Opel, yüzde 3,5'inin Skoda, yüzde 3,5'inin Ford, yüzde 3,3'ünün Mercedes-Benz, yüzde 3,1'inin Kia, yüzde 3,1'inin Citroen, yüzde 2,9'unun BMW, yüzde 2,9'unun Chery, yüzde 2,8'inin Nissan, yüzde 2,5'inin BYD, yüzde 2,3'ünün Audi, yüzde 1,9'unun Dacia, yüzde 1,6'sının Honda, yüzde 1,4'ünün Mini ve yüzde 13,9'unun diğer markalardan oluştuğu tespit edildi.

Ocak-şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 25,7 azalarak 302 bin 544'e gerilerken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 56,1 artışla 7 bin 108 oldu. Böylece, yılın ilk iki ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 295 bin 436 arttı.

Ocak-şubat aylarında trafiğe kaydı yapılan 173 bin 66 otomobilin yüzde 49,3'ünün benzin, yüzde 26,1'inin hibrit, yüzde 12,9'unun elektrikli, yüzde 10,8'inin dizel ve yüzde 0,9'unun LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 405 bin 235 otomobilin ise yüzde 33,9'unun dizel, yüzde 31,6'sının LPG, yüzde 30,4'ünün benzin, yüzde 2,7'sinin hibrit ve yüzde 1,3'ünün elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,6'sı 1300 ve altı, yüzde 24,2'si 1401-1500, yüzde 11,1'i 1501-1600, yüzde 10,8'i 1301-1400, yüzde 7,8'i 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Söz konusu dönemde kaydı yapılan 173 bin 66 otomobilin yüzde 38,8'i gri, yüzde 28'i beyaz, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 11,6'sı siyah, yüzde 4,2'si kırmızı, yüzde 4'ü yeşil, yüzde 0,5'i kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,2'si diğer renkli araçlardan oluştu.

AA

Okunma Sayısı: 254
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    ÇANAKKALE RUHUNA MUHTACIZ

    Trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyonu aştı

    Yeni saldırılarıyla dünyayı yine dehşete düşüren İsrail'e tepki yağıyor

    Bolu'da sevimli mola

    Suriye ile Lübnan anlaştı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır

    İsrail ateşkesi bozdu, savunmasız sivillere saldırıları yeniden başlattı: Gazze'de 404 kişi katledildi

    Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlükte artış var

    İslâm barış dinidir

    BM Yemen için de endişeli

    Tüketiciler de adalet istiyor

    Boşanmalarda Avrupa liderliğine yükseldik

    Türkiye Demokratlarla ayağa kalkacak

    EY HER ŞEYİ BİLEN - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-18-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

    İftar yaparken israf yapmayalım

    23 Mart özel sayısı

    Gazze’de 660 bin çocuk eğitimden mahrum kaldı

    Yurt geneli soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Sıcaklıklar bazı bölgelerde 30 derece birden düşecek

    Herkesin Kur'ân'dan hissesi vardır

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tarihî ikazlara kulak verilmeyince...
    Abdil YILDIRIM

    Bir Yaprak daha düştü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çanakkale’den daha büyük savaş
    Cevher İLHAN

    Neden İsrail’e tepkisizler?
    Ali FERŞADOĞLU

    Avusturya seferinden ahiret seferine bir kahraman serdengeçti!
    Büşra Nur Özdemir

    Siz de misvak kullanıyor musunuz?
    Risale-i Nur'dan

    İktisad, manevî bir şükür ve berekettir
    Faruk ÇAKIR

    “Güvenilir Muhammed”in (asm) ümmeti ne hâlde?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.