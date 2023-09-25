Yeni GLC Coupé Türkiye’de

GLC SUV’un sportif versiyonu olarak en çok satan Mercedes-Benz ürün ailesini tamamlıyor. Yeni GLC Coupé, şık tasarım ve dinamik sürüş keyfiyle farkını ortaya koyuyor.

Dikkat çekici gövde orantıları ve özenle şekillenen kıvrımları ile kaliteli bir iç mekân sunuyor. GLC Coupé, sportif performansı yüksek verimlilikle birleştiriyor. 48 volt teknolojisine ve entegre bir marş jeneratörüne sahip yarı hibrit olarak elektrikli sürüş teknolojisiyle destekleniyor. Yeni GLC Coupé; off-road ya da on-road fark etmeksizin konfor ve kıvraklığıyla neredeyse tüm sürüş ortamlarında kendini evinde hissediyor.

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