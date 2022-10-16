Yenilenen UX 300e 2023’te geliyor

Lexus, UX 300e’yi güncelleyerek daha iddialı bir elektrikli kompakt SUV haline getirdi. İlk kez iki yıl önce Lexus markasının ilk tam elektrikli modeli olarak tanıtılan UX 300e, kapsamlı güncellemelerin ardından yenilendi.

UX 300e, Türkiye’de de 2023’ün ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. UX 300e’de kullanılan yeni batarya sistemi ile menzil öncekine oranla yüzde 40 artarak 450 kilometreye çıktı. 72.8 kWh’lik batarya güncellemesinin yanı sıra UX 300e’nin gövdesinde ve şasisinde değişiklikler yapıldı. Tek şarjla 450 km menzil sunan UX 300e, 150 KW (204 PS) güç ve 300 Nm tork değerlerine sahip.

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