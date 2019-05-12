Vınnnnn vınnnnnnn vınnnn!!!!!!! Merhaba Pazarola'nın ifrat derecede kıymetli okurları. Çok hızlı bir giriş yaptığımın farkındayım.

Seçim zamanları hariç yazı yazmadığım için tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerini görünce dayanamadım. Çünkü biliyorsunuz 2 ileri 1 geri demokrasilerde seçimler çok eğlencelidir. Bitmek bilmez bir sayım ve tekrarlar olur. Bu da 60 yaş üstü amcalar için bolca konuşacak konu demektir. Bunlar hep demokrasinin güzellikleridir. Bunu benim söylediğimi sanmayın, çünkü bu ve bunun muadili bir sürü komedi unsurunu "ne söylesem de halkla bir güzel alay etsem" kervanının üyeleri söylüyor. Sağolsunlar bu seçim zamanı da insanları hafife alarak bize eğlenceli dakikalar yaşattılar. Sonuç itibariyle 23 Haziran'da sadece büyükşehir belediye başkan seçimleri tekrar edilecek. Kendilerinin de pek biliyor gibi bir hali yok, ama her nasıl olduysa bir şeyler olmuş mu? Onlar görmemiş, ama yine de mi olmuş? Öyle bir şeyler işte. Bu kısımları çok anlamadım.

Ama zarftaki 4 oydan 1 tanesinin çalındığını iddia ettiklerini anladım. Bu da çok ilginç bir durum tabi. 1 şişe suyun 4'te 1'inin zehirli olması gibi bir şey. Yani mümkün değil. Ama ne yapalım 4 oy kullanamayacağız diye kendimizi üzmeyelim. Ne demişler "1 oy 1 oydur". Buna da şükür... Adaylara gelecek olursak esas mücadeleyi götüren 2 aday hâlâ aynı. Seçimlerin tekrar edileceği açıklandığı gibi yeniden adaylıklarını belirtmekte vakit kaybetmediler. Binali Yıldırım anında "ben adayım" diye beyanatta bulundu. Bence "3 tarafı kerizlerle çevrili bir yarımadayım" deseydi muktezay-ı hale daha mutabık olurdu. Aman neyse diyorum olan olmuş. Madem dedim mahallî seçimler böyle tekrarlanabiliyor ben de Hüsnü Mahalli seçimlerinin tekrarı için başvurdum. Öyle bir seçim olmadığını öğrendim. Halbuki ileri demokrasilerde bu da olmalı diye düşünüyorum. Demek ki o daha da ileri demokrasilerde. Neyse şimdilik benden bu kadar. Seçim zamanı belki gelirim. Ya da kim bilir belki bir gün çok ileri bir demokraside görüşürüz!