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26 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Türkiye’de güven ve ahlak krizi var

26 Ekim 2026, Pazartesi 02:54
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye’de güven ve ahlâk krizi yaşandığını belirterek, sorunların çözümü için güçlü denetim mekanizmalarına sahip adil ve ahlâklı bir düzen kurulması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin İzmir’de düzenlediği ahde vefa ve anma programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de adalet, ekonomi, eğitim ve kamu yönetimine duyulan güvenin zayıfladığını savunan Arıkan, mevcut sorunların yalnızca kişilerin değişmesiyle çözülemeyeceğini belirterek sistemin işleyişinde değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin iki temel sorunla karşı karşıya olduğunu dile getiren Arıkan, bunları “güven krizi” ve “ahlâk krizi” olarak tanımladı. Adaletten ekonomiye, eğitimden kamu yönetimine kadar birçok alanda güven sorunu yaşandığını öne süren Arıkan, toplumsal güvenin yeniden tesis edilmesi için ahlâklı ve tutarlı bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ahlak sözde değil, icraatta olmalı

Arıkan, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Güven bir günde kurulmaz. Güven, özüyle sözü bir olmakla ve insanı rakamdan, oydan öte görebilmekle kurulur. Güven, önce ahlâkla kurulur. İşte bu nedenle biz siyaseti her şeyden önce bir ahlâk meselesi olarak görüyoruz. Ahlâk, kendimiz için istediğimizi başkaları için de isteyebilmektir. Ahlâk, millete tasarruf tavsiye ederken devletin imkânlarını israf etmemektir. Ahlâk, kendi evladımıza istediğimiz imkânları bu ülkenin bütün evlatları için de isteyebilmektir. Ahlâk, yolsuzluğu yapanın partisine değil, yapılan işin kendisine bakabilmektir. Ahlâk, rüşveti kendi belediyelerinde de başkasının belediyelerinde de aynı kararlılıkla reddedebilmektir. Ahlâk, gazetecinin sorduğu sorudan değil, soruya cevap verememekten rahatsız olmaktır. Ahlâk, bir felaket yaşanmadan tedbir almak, yaşandıktan sonra sorumluluğu başkasına yüklememektir.”

Tezgâh eğriyse düzgün ürün çıkmaz

“Değerli misafirler, burada Türkiye’de yaşanan ahlâk krizini tek tek anlatmaya kalksak inanın vaktimiz yetmez” diyen Arıkan, “Çünkü tezgâh eğriyse o tezgâhtan düzgün ürün çıkmaz. Bu iktidar döneminde yalnızca ekonomik, siyasî ve ahlâkî sorunlar üreten değil, aynı zamanda insanı öğüten, insanı dönüştüren bir düzen inşa edilmiştir. Bu düzenin çarklarına yüksek ideallere sahip bir siyasetçi ya da bürokrat olarak giriyorsunuz. Bir süre sonra sistemin çarkları arasında öğütüldükten sonra fon vurgunlarına, kul hakkına ve kamu hakkına bulaşmış bir insan olarak çıkabiliyorsunuz. İnsanı doğru davranmaya yönlendiren, yanlış yapmasını zorlaştıran ve kötülüğe teşebbüs ettiğinde karşısında güçlü bir denetim ve yaptırım mekanizması bulmasını sağlayan adil bir düzen kurmak mümkündür” ifadelerini kullandı.

İzmir - Anka

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